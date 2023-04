Retards à répétition, erreurs graves : le transport adapté en irrite plus d’un

Les problèmes que connaît le transport adapté au Québec ne sont pas nouveaux, mais la situation serait devenue plus critique en Montérégie, notamment depuis la prise en charge de ce service par la compagnie exo il y a un an.

La méconnaissance du territoire par les chauffeurs, le taux de roulement de ce personnel, leur manque de formation [...] les nombreuses erreurs d’adresses et les retards importants font vivre de l’anxiété aux usagers et compromettent leur équilibre et leur sécurité , dénonce dans une lettre Lucie Jacob, coordonnatrice au Regroupement des usagers du transport adapté de Châteauguay (RUTAC).

La lettre en question, datée de février 2023, est adressée à l'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec pour dénoncer les nombreuses irrégularités, dont certaines graves, que subissent les usagers depuis le 1er février 2022, date à laquelle la société exo a pris le relais en ce qui concerne ces services dans la région.

Après un an de bonne volonté, de patience, de tolérance, de dénonciation, de recherche de solution, nous constatons à regret que les usagers du transport adapté ont encore à vivre des retards allant jusqu’à une heure , peut-on lire dans cette lettre dont Radio-Canada a obtenu copie.

Roméo Morin, un usager du transport adapté âgé de 95 ans, rend visite à sa femme qui se trouve dans un CHSLD de Châteauguay tous les deux jours. Des retards à répétition, il en a connu.

« J’avais un rendez-vous à l’hôpital. J’ai appelé [exo] pour leur dire que j’étais prêt à sortir. Ça leur a pris une heure et demie pour venir me chercher. » — Une citation de Roméo Morin, un usager du transport adapté âgé de 95 ans

Un autre jour, exaspéré d’attendre son véhicule adapté, M. Morin décide de se rendre chez sa femme à pied, avec sa marchette.

Une dizaine de minutes après mon arrivée, le téléphone sonne. On me dit que le chauffeur m’attend en bas. Je leur ai dit qu’il fasse ce qu’il voudra, moi je suis rendu à destination.

Des erreurs « graves »

L'organisme Mouvement Action Découverte, de Châteauguay, qui accueille des adultes atteints de déficience intellectuelle, de trisomie ou des troubles du spectre de l'autisme, dénonce lui aussi ces retards et leurs conséquences sur ses activités.

Certains participants arrivent chez nous déjà anxieux, sachant qu’ils vont repartir en retard à cause du transport. D’autres sont fâchés parce qu’ils sont arrivés en retard, ont manqué une heure de leur activité. Donc, on doit gérer ces anxiétés , indique Nancy Morin, coordonnatrice au Mouvement Action Découverte.

Ces problèmes ont poussé certaines familles à assurer le transport elles-mêmes pour leurs jeunes, ou même à les retirer des activités parce que la situation devenait trop compliquée à gérer.

Lucie Jacob, du Regroupement des usagers du transport adapté de Châteauguay, en a vu passer plusieurs au cours des derniers mois.

Et ce ne sont pas que les retards qu’elle déplore. Il y a de graves erreurs qui sont commises aussi, raconte-t-elle.

« Plus grave que les retards, des chauffeurs ont déjà pris la mauvaise personne et l'ont déposée à la mauvaise adresse. C’est très grave, surtout quand il s’agit d’un jeune qui présente le trouble du spectre de l'autisme. » — Une citation de Lucie Jacob, du Regroupement des usagers du transport adapté de Châteauguay

C’est quelque chose qui arrive relativement souvent , dit-elle. Cette clientèle-là n’est pas nécessairement capable de se défendre. Et les parents sont toujours craintifs de porter plainte, parce qu’ils ne veulent pas qu’il y ait des représailles contre leurs jeunes.

Pénurie de chauffeurs

Interrogée par Radio-Canada, la société exo reconnaît qu'il y a encore des problèmes de ponctualité, mais estime que 84 % des déplacements sont à l'heure, ou dans la plage horaire définie, qui peut s'étaler sur une heure.

Il y a de la formation qui est faite auprès des chauffeurs, mais, selon Marc Rousseau, directeur de l'exploitation chez exo, certaines compagnies de taxi auraient tendance à tourner les coins ronds sur la formation pour être en mesure de mettre les chauffeurs plus rapidement sur la route.

La pénurie de chauffeurs de taxi est d’ailleurs l’une des explications fournies par exo pour expliquer les retards dans ses services, des milliers de chauffeurs ayant disparu avec la pandémie et l'abolition des permis avec la loi 17, entrée en vigueur à la fin 2019.

Les changements dans l’industrie du taxi nous ont causé quand même des soucis en termes de disponibilité des chauffeurs et des voitures. [...] On fait affaire avec les chauffeurs de taxi pour les transports adaptés à hauteur de 30 à 35 % des voyages , affirme M. Rousseau.

Selon lui, exo aurait pu choisir de prioriser les déplacements, c'est-à-dire refuser de transporter les gens pour des activités jugées moins essentielles, mais la société a préféré, en concertation avec le milieu associatif, accepter certains retards dans le service.

Des usagers « oubliés »

De son côté, Rosanne Couture, directrice générale de l'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec, souligne que cette situation ne se limite pas à Châteauguay.

Son organisme représente les quelque 135 000 personnes admises au transport adapté dans la province. Et ce nombre augmente chaque année de façon effarante , dit-elle, et près de 10 000 personnes ont été admises à ce service en un an, précise-t-elle.

Selon elle, certains usagers des transports adaptés sont oubliés dans les véhicules. D’autres sont laissés à la mauvaise adresse . On parle de personnes handicapées ici , rappelle-t-elle.

Mme Couture affirme elle aussi que la loi 17 a joué un rôle dans la dégradation des services, renforçant le problème de pénurie de main-d’oeuvre .

« Le but de cette loi était de moderniser le transport des personnes par taxi, mais cette modernisation a créé un vide effarant en termes de fournisseurs de services, et ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont pénalisées. » — Une citation de Rosanne Couture, de l'Alliance des regroupements des usagers du transport adapté du Québec

Mme Couture rappelle également que le transport adapté est un service essentiel , et elle déplore que l'ancien ministre des Transports, François Bonnardel, qui a aboli les permis de taxi, n'ait pas prévu de solutions en vue de remplacer les chauffeurs manquants pour le transport adapté.

À lire aussi :

Sylvain Roy dénonce le manque de transport adapté en région

Avec les informations de Philippe-Antoine Saulnier