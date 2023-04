L’accident entre Saint-Fabien et Saint-Simon ravive le débat sur la route 132

Il s’agit du deuxième accident en quatre mois dans ce secteur après celui de décembre qui a impliqué un autocar.

Sans vouloir faire de raccourci ou de lien direct entre l’accident survenu lundi et la sécurité de la route, plusieurs élus réclament des améliorations dans ce secteur.

La route 132 a toujours été problématique , croit le maire de Saint-Fabien, Mario Beauchesne.

À plusieurs endroits, des chemins recoupent cette artère principale, indique-t-il. Les automobilistes se voient obligés de ralentir, voire même de s’immobiliser pour pouvoir s’engager sur les chemins secondaires.

M. Beauchesne suggère donc d’implanter des voies de dépassement, des voies pour tourner ou même d’élargir les voies.

Les places où il y a des entrées, il y aurait sûrement moyen d’élargir une autre voie, peut-être pas à la longueur de la route, mais au moins vis-à-vis de ces coins-là. […] Ça pourrait éviter des accidents , croit-il.

« Il y a une place au Bic où c’est très dangereux. Si tu arrives pour virer dans un tronçon et que tu ne regardes pas dans ton miroir, c’est sûr que tu y passes. » — Une citation de Mario Beauchesne, maire de Saint-Fabien

Pour le président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, Michel Lagacé, la route 132 est problématique depuis plusieurs années .

Depuis 12 ou 13 ans, on est en toujours sur les mêmes préoccupations, c’est-à-dire comment on peut améliorer la fluidité du transport des personnes et des marchandises tout en assurant la sécurité des personnes qui empruntent les tronçons vers l’est du Bas-Saint-Laurent notamment , affirme-t-il.

Le président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent et préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Michel Lagacé (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le prolongement de l’A-20 encore au cœur des discussions

Ce n’est pas la première fois que le parachèvement de l’autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Le Bic revient au cœur des discussions relatives à la sécurité de la route 132. L’accident mortel de décembre dernier avait également ravivé le débat.

Pour Michel Lagacé, la solution passe effectivement par le prolongement de cette autoroute.

Les gens, aujourd’hui, veulent avoir de la rapidité dans les moyens de transport et la rapidité, ça veut dire des routes davantage fonctionnelles pour ce genre de désir-là, explique-t-il. Actuellement, la [route] 132 ne représente pas une réponse par rapport à la fluidité du transport.

Il concède toutefois que cette solution n’en est pas une à court terme. M. Lagacé demande donc des solutions rapides qui pourraient améliorer la situation dans l’immédiat, comme des voies de dépassement et une présence policière plus importante pour atténuer la témérité des automobilistes.

Le maire de Saint-Fabien, quant à lui, se garde une réserve avant de se prononcer le prolongement de l'autoroute.

On n’est pas contre l’autoroute 20, loin de là. […] Je veux faire une consultation publique auprès des citoyens avant toute chose parce que ça ne se décide pas tout seul ces affaires-là , précise Mario Beauchesne.

La députée de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, dit être en régulièrement en discussion avec la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, au sujet du prolongement de l’autoroute 20.

On a remis le prolongement de l’autoroute 20 au Programme québécois des infrastructures. On y travaille très fort et un comité de suivi sera formé prochainement pour faire avancer et voir au suivi du projet , affirme l’élue.

La ministre Maïté Blanchette Vézina lors d'un dîner-conférence devant la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

En ce qui concerne les améliorations qui pourraient être apportées pour assurer la sécurité des usagers de la route dans ce secteur, la ministre a préféré laisser la direction régionale du ministère des Transports se prononcer sur la question.

Avec les informations de Gabriel Paré-Asatory.