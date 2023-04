Trois suspects arrêtés à la suite d’un appel pour une agression à Jonquière

Le Service de police de Saguenay (SPS) a procédé à une opération policière mardi à partir de 15 h à la suite de l’appel d’une victime signalant qu’elle avait été agressée par deux individus à son domicile de Jonquière. La victime a été transportée à l’hôpital afin d’évaluer son état de santé et trois suspects ont ultimement été arrêtés.

À la suite de l'appel de l'individu au SPS , des agents de police se sont rendus au domicile de ce dernier. À leur arrivée, un véhicule se trouvant non loin des lieux a pris la fuite.

Le véhicule a pris la fuite sans même que les policiers aient abordé ou fait une manœuvre pour intercepter le véhicule. La voiture s’est mise à rouler rapidement dans le centre-ville de Jonquière. Pour préserver la sécurité des gens au centre-ville, aucune poursuite n’a été entamée par nos policiers , explique le porte-parole du SPS , Luc Tardif.

Quelques instants plus tard, les agents de police ont retrouvé la voiture en question qui a fini sa course sur le terrain d’une propriété de la rue Chesnier se trouvant derrière la bibliothèque de Jonquière.

Le Service de police de Saguenay (STS) a délimité le périmètre de la scène. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Les occupants du véhicule ont quitté la voiture rapidement et ce n’est que plus tard que des policiers et policières en ratissant le périmètre ont pu intercepter deux suspects , ajoute le porte-parole.

Un troisième individu apparemment relié à l’incident a aussi été arrêté en début de soirée.

Le service des enquêtes du SPS a également été dépêché sur les lieux. Plusieurs informations restent à confirmer.

La résidence ainsi que la voiture impliquée ne semblent pas avoir subi de dommages, selon le corps de police de Saguenay. Pour l’instant, il est impossible de déterminer les circonstances exactes de l’événement.