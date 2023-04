Les Serres St-Élie inaugurent leur nouvel espace de production

Après cinq ans d'efforts, les Serres St-Élie inaugurent une nouvelle serre qui permettra à l'entreprise de quadrupler sa production. Ce projet de près de 6 M$ et de 40 000 pieds carrés fait appel à des technologies de pointe en matière d'économie d'énergie et d'eau potable, et fait la fierté de la famille Grégoire.

Il sera possible de faire pousser des fleurs, des légumes et des fines herbes dans la serre. Une partie importante du budget alloué au projet a été consacrée à l'implantation d'outils innovants. On peut par exemple peser chaque plante dans les jardinières suspendues sur un carrousel.

Selon son poids, elle dit : "J’ai besoin d’eau, je n’ai pas besoin d’eau" , explique Mélanie Grégoire, l’une des copropriétaires des Serres St-Élie.

Des tables inondables automatisées permettent également d'assurer un arrosage précis, et toute l’eau qui reste est récupérée.

L'eau utilisée dans les nouvelles installations des Serres St-Élie sera récupérée à 90 %. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

La pluie s’en va dans un système souterrain où il y a ce qu’on appelle un sous-marin qui va récolter l’eau de pluie. On se sert de cette eau-là pour arroser nos cultures. Tout l’engrais qu’on utilise est recyclé, retourné dans nos silos et on réutilise cette eau grise là. Alors, tout ce qui tourne autour du complexe, incluant nos carrousels pour les jardinières, moi, c’est ça que je trouve le plus impressionnant , explique Mélanie Grégoire.

À venir à date, on n’a pas encore une goutte de prise au niveau aqueduc. On vise vraiment l’autonomie au niveau de l’eau , renchérit Michel Grégoire, qui est aussi copropriétaire de l'entreprise.

« Ça fait trois mois qu’on a commencé la culture dans nos serres. On regarde les racines, ça pousse, c’est beau, les plantes ont l’air heureuses, et ça aussi, ça nous amène de la fierté. » — Une citation de Mélanie Grégoire, copropriétaire des Serres St-Élie

Le plancher a par ailleurs été conçu pour limiter la facture énergétique. Le plancher, c’est un plancher irradiant. Au complet dans les serres, éventuellement, l’Université de Sherbrooke, on travaille pour être capable de récupérer la chaleur dans le jour pour [...], la nuit, s’en servir pour [...] chauffer le plancher.

Les copropriétaires des Serres St-Élie, Mélanie et Michel Grégoire Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

L'entreprise a également choisi des toiles d'occultation pour éviter toute pollution lumineuse en soirée. Ces choix ont tous des prix.

C’est lui [Michel] qui me ramenait à l’ordre dans nos valeurs quand des fois, au niveau financier, tu fais : "Oh, ça grafigne". C’est Michel. Si ça, ça existe aujourd’hui sous cette forme-là, c’est que Michel a tenu son bout, et je voulais le souligner , fait remarquer Mélanie Grégoire.

Toutes ces nouveautés vont permettre à l'entreprise d'être plus autonome que jamais, et de dépendre de moins en moins de fournisseurs externes.

On était autonome avec à peine 20 % au niveau des fleurs annuelles qu’on produisait et qu’on vendait. Cette année, on veut être autour de 90 %. On veut être cette année autour de 40 % au niveau de ce qui est légumes et fines herbes. L’an prochain, on veut être à 90 % d’autosuffisance , précise la femme d'affaires.

Une deuxième phase d'agrandissement est par ailleurs déjà dans la ligne de mire de l'entreprise.

Avec les informations de Guylaine Charette