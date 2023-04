Un rapport recommande l’abandon de la capture du veau au lasso dans les rodéos

Le rapport du groupe de travail sur le bien-être et la sécurité des animaux utilisés dans le cadre de rodéos, tels que le Festival Western de Saint-Tite, mandaté par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) est maintenant public. Parmi les recommandations, il demande l’arrêt de l'activité de la prise du veau au lasso.

Le rapport est costaud : il compte plus de 100 pages. Le groupe de travail réunissant des experts en santé ainsi qu’en comportement animal a rendu son rapport en juillet 2022.

C’est après que le Festival Western et que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, André Lamontagne ait pu en prendre connaissance qu’il a été rendu public.

Dans ce rapport, on peut y lire : L’activité de la prise du veau au lasso ne permet pas d’assurer le bien-être et la sécurité des animaux utilisés, puisqu’elle les expose à de la peur de façon répétée, avec des risques importants d’anxiété, de stress aigu et chronique, et ce, malgré les modifications apportées au cours des dernières années.

Le groupe de travail recommande l’arrêt de l’activité.

Pas tout de suite dit le ministre

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, précise toutefois que le comité de travail manquait d’expertise scientifique à ce sujet.

« On a des professionnels, des experts qui vont nous faire des études au cours des 24 prochains mois pour statuer exactement sur cette activité-là. Sinon, toutes les autres recommandations qui sont suggérées par les experts vont être mises en application. » — Une citation de André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Parmi les autres recommandations, le comité propose de mettre en place un cadre précis pour limiter les impacts physiques et psychologiques des chevaux utilisés, notamment de trouver une alternative aux éperons. Cette recommandation vaut aussi pour les taureaux. D’ailleurs, le rapport recommande de mettre en place un cadre précis pour limiter les impacts sur l’animal lors de la prise et du terrassement du bouvillon. Il demande aussi de mettre en place un code de bonnes pratiques pour tous les rodéos au Québec.

Pour sa part, la directrice du Festival Western de Saint-Tite, Anne-Marie Lemire, attend les directives du MAPAQ avant de retirer l'activité de son calendrier de compétition.

Pour ce qui est de la question des éperons, elle mentionne que d’autres expertises seront faites et que les mesures recommandées seront mises en place. Pour ce qui est des autres recommandations, elle dit qu’elles sont déjà adoptées.

« On est quand même précurseurs dans nos protocoles, toute la santé de nos animaux dans le cadre de nos activités. On va simplement continuer à améliorer et travailler en ce sens. » — Une citation de Anne-Marie Lemire, directrice du Festival Western de Saint-Tite

Un moratoire demandé

Celui qui avait déposé la demande d'injonction pour empêcher la tenue du rodéo organisé par le Festival Western de St-Tite en 2017 avec ses étudiants, Alain Roy, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, dit de ce rapport : C’est un bon premier pas .

Pour lui, le rapport met en relief les lacunes du Festival Western à travers toutes ses recommandations. Les pratiques actuelles du Festival Western ne permettent pas d’assurer le bien-être et la sécurité de l’animal.

Alain Roy va même jusqu’à dire que le Festival Western est en train de nous faire un aveu à l’effet qu’il est prêt à s'accommoder de la souffrance et de la détresse des veaux, en maintenant l’épreuve de la capture du veau au lasso .

« À tout le moins, le minimum qu’on pourrait faire, le principe de précaution, c’est d’adopter un moratoire et de dire que tant qu’on n’aura pas une autre étude qui viendra infirmer celle-là, bien des courses de veaux ne se tiendront plus. » — Une citation de Alain Roy, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal

Le professeur met en relief que le MAPAQ a lui-même commandé cette étude et qu’il a choisi ses experts.

