L’intérêt pour acheter un chalet en région rurale diminue

Le prix moyen d'une maison unifamiliale dans les régions de villégiature de l'Ontario pourrait diminuer de 5 % en 2023 pour s'établir à 603 060 $, selon Royal LePage, en raison d'une baisse de la demande et du départ de personnes qui retournent vivre dans les grandes villes.

Selon une enquête menée par Royal LePage auprès d'experts en propriétés de villégiature et dont les résultats ont été publiés le 28 mars, 52 % des répondants ont indiqué que la demande pour occuper un chalet a diminué cette année par rapport à l'année dernière.

Après avoir fait l'expérience de la vie de chalet pendant quelques années et après que la pandémie a frappé, beaucoup de gens découvrent des réalités auxquelles ils n'avaient pas pensé auparavant.

Denise Johnston, une agente immobilière d’Arnprior, croit que le phénomène du retour en ville risque de s'accentuer d'ici un an, soit après un autre hiver.

Elle évoque certains obstacles ou problèmes rencontrés par des gens qui ont déménagé à la campagne, notamment le déneigement.

« Si vous êtes sur un chemin privé, vous devez faire appel à des gens pour le déneiger. [...] Vous les appelez et ils viennent quand ils le peuvent. [...] En ville, les routes sont automatiquement dégagées lorsque vous vous levez pour aller travailler le matin. » — Une citation de Denise Johnston, agente immobilière à Arnprior

Mme Johnston ajoute aussi la question des distances qu’il faut parcourir pour faire des achats.

Je connais un couple auquel j'ai vendu un chalet et qui doit parcourir environ trois kilomètres et demi sur un chemin de terre pour rejoindre la route principale, puis 20 minutes de plus pour aller en ville chercher les choses dont il a besoin , raconte-t-elle.

Le manque d'interactions sociales peut peser dans la balance, selon Mme Johnston, tout comme une augmentation des dépenses de déplacement pour les gens qui doivent se rendre en ville à l'occasion pour le travail.

Denise Johnston rappelle aux personnes qui envisagent de passer de la ville à la campagne qu'il est important de s'assurer qu'elles comprennent bien les différences entre ces deux modes de vie.

Ils doivent penser à des choses comme le service de téléphonie mobile , dit-elle. Lorsque j'emmène un client dans un chalet, je lui dis toujours : "Sortez votre téléphone portable et regardez combien de barres s'affichent."

Correction normale du marché

Le directeur général de la Fédération ontarienne des associations de propriétaires de chalets, Terry Rees, fait savoir que le marché de l'immobilier était déjà en pleine expansion dans les zones rurales et nordiques lorsque la pandémie a frappé­.

Le marché s'est donc emballé, probablement à partir du milieu des années 2010. Mais il a certainement été exacerbé par la pandémie , dit-il.

M. Rees estime que la baisse annoncée par Royal LePage ne serait pas surprenante. Naturellement, le marché se corrige de lui-même, je crois.

Il ajoute que le mode de vie en milieu rural n'est pas fait pour tout le monde.

Baisse moins forte dans le Nord, estime un agent immobilier

Tristan Ritchie, agent immobilier chez Lake City Realty, dans le Grand Sudbury, n’a pas l’impression que les prix vont chuter de façon radicale dans le Nord de l’Ontario.

Je pense que c'est peut-être [vrai] dans le Sud, [mais pas dans le Nord], parce qu'ici, les prix sont beaucoup plus bas , poursuit-il.

M. Ritchie souligne que l'offre ne répond pas nécessairement à la demande.

« Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de maisons sur le marché en ce moment. Il y a des vendeurs qui attendent jusqu'au printemps. On va vraiment avoir une meilleure idée [plus tard au printemps] de ce qui va se passer au cours du reste de l'année. » — Une citation de Tristan Ritchie, agent immobilier chez Lake City Realty à Sudbury

Il explique que plusieurs personnes qui ont acheté des maisons ou des chalets dans le Nord les offrent en location à court terme, par exemple sur la plateforme AirBnb, et ne seraient donc pas enclines à les vendre.

L'agent immobilier note par ailleurs un fort intérêt des acheteurs dans certains secteurs, dont l'île Manitoulin et la municipalité de Rivière des Français.

Les quatre dernières semaines ont été super occupées. Beaucoup d’acheteurs sont maintenant à l'aise avec les taux d'intérêt. Les gens se sentent vraiment à l'aise avec les prix , conclut-il.

Avec les informations de Bienvenu Senga