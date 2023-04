La Nation métisse de l’Alberta signale de faibles teneurs de mercure dans des poissons

Les prélèvements ont été effectués sur des poissons des lacs Sturgeon, La Biche, Moose, Lesser Slave et Pigeon, précise un communiqué.

Dans l'ensemble, les résultats suggèrent que les concentrations de mercure et d'hydrocarbures ont suffisamment faibles pour que le corps humain les métabolise plus rapidement qu'elles ne s'accumulent. De plus, les niveaux de concentration sont inférieurs à la limite de consommation recommandée par l'Alberta.

Le programme de surveillance des poissons a été lancé en 2021 dans le cadre de l'initiative de surveillance de l'environnement et du climat dénommée Askîy, qui signifie terre ou territoire en langue crie.

Ces trois dernières années, des équipes de la Nation métisse de l’Alberta, responsables de l’environnement, ainsi que des pêcheurs métis, ont prélevé des échantillons en alliant connaissances traditionnelles et science moderne.

Photo : Fournie par la Nation métisse de l'Alberta

Les préoccupations relatives à la santé des poissons, à leur abondance et à la qualité de l'eau sont exprimées à maintes reprises et constituent des priorités, afin que les pêcheurs métis puissent continuer à pêcher en toute sécurité et à exercer leurs droits , souligne Kimberly Mosicki, responsable de l'environnement à la Nation métisse de l’Alberta.

Démarrage d'Askîy 2023

Cette surveillance de la santé des poissons se poursuit cette année.

Du 21 au 25 février 2023, des équipes se sont rendues aux lacs Calling, Lesser Slave, Sturgeon et Pigeon. Elles ont capturé 94 poissons, dont du grand corégone, du doré jaune, du grand brochet et de la lotte.

Photo : Fournie par la Nation métisse de l'Alberta

Quatre Métis de 18 à 29 ans ont passé une semaine à pêcher sur la glace. Ils ont appris les méthodes scientifiques et les pratiques d'exploitation durable auprès des membres expérimentés de l’initiative Askîy.

Les lieux de surveillance sont choisis chaque année en tenant compte des données disponibles, des préoccupations des habitants, de l'utilisation et de la présence d'espèces de poissons cibles, comme le doré jaune et le grand corégone, deux poissons très prisés par les pêcheurs métis.

Photo : Fournie par la Nation métisse de l'Alberta

Tout en soulignant que l’activité de pêche fait partie intégrante de la culture métisse, Dean Fahner, un pêcheur métis, rappelle que c’est aussi un droit pour ce peuple, mais qui doit s’accompagner d'une responsabilité à l'égard de la protection de nos terres, de nos eaux et de notre faune .

« La pollution des rivières et des lacs doit être traitée le plus rapidement possible, sinon les poissons dont nous dépendons pour notre subsistance et notre bien-être disparaîtront. » — Une citation de Dean Fahner, pêcheur métis

Dans le cadre du programme Askîy, une série de projets de surveillance sont en cours depuis trois ans, axés sur l'étude des plantes, des poissons et de la faune.