Libération conditionnelle totale pour le chauffard Yves Martin

Yves Martin, le chauffard responsable de la mort de Vanessa Viger, Mathieu Perron et leur fils de quatre ans le 1 er août 2015, obtient une libération conditionnelle totale.

Il avait été condamné à plus de 14 ans de prison en 2017 pour conduite avec facultés affaiblies et conduite dangereuse causant la mort. Lors de l'accident, sa camionnette avait percuté la voiture des victimes de plein fouet sur le rang Saint-Paul à Chicoutimi.

Il était en libération partielle depuis près de trois ans.

En libération conditionnelle totale, Yves Martin n'aura plus à vivre en maison de transition. La Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) estime qu'il ne pose plus de risque inacceptable pour la société puisqu'il est sobre depuis sept ans, qu'il fréquente les Alcooliques anonymes et qu'il occupe un emploi.

L'accident est survenu le 1er août 2015 sur le rang Saint-Paul à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada

La CLCC est d'avis que ce plan de sortie est réaliste et qu'il s'inscrit dans la suite logique du parcours de réinsertion entamé depuis près de trois ans.

La Commission est en mesure de conclure que vous avez fait des changements mesurables et observables, comparativement au mode de vie que vous aviez au moment des délits. Vous êtes également plus outillé et avez démontré votre capacité à appliquer ces outils en temps opportun , est-il écrit à l’intention d’Yves Martin dans la décision de la CLCC .

Des conditions à respecter

Le chauffard doit tout de même respecter des conditions précises : il lui est interdit de conduire, de consommer de l'alcool ou de la drogue ou même de fréquenter un établissement qui en vend. Il ne peut pas contacter les proches des victimes ni se rendre dans les régions où ils habitent.

La Commission est d'avis que votre plan de sortie est réaliste, adapté à vos besoins et qu'il s'inscrit dans la suite logique du parcours de réinsertion graduel entamé depuis près de trois années , est-il aussi écrit.

Une mère déçue

Même si elle a donc peu de chance de croiser le responsable de la mort de son fils Mathieu, Danielle Tremblay aurait préféré qu'il reste derrière les barreaux plus longtemps

Peut-être pas toute sa peine, mais au moins les deux tiers pour nous laisser tranquillement faire notre deuil, arrêter de penser à lui, essayer de l'oublier un peu. C'est ça qui nous dérange le plus , a déploré Danielle Tremblay.

Sur l'ensemble de sa peine, Yves Martin aura purgé trois ans de prison ferme. Lors du prononcé de la peine, il lui restait 11 ans et neuf mois à purger.

Il avait fait une première demande de liberté conditionnelle totale en 2021, mais elle lui avait été refusée parce qu'il avait mal respecté ses conditions en conduisant un véhicule sur son lieu de travail, alors qu'il lui était interdit de conduire.

D’après un reportage de Catherine Paradis