Hélène Perreault, de professeure à autrice-compositrice-interprète

« J’ai toujours fait partie de chorales alors je ne suis pas une chanteuse, je ne me considère pas comme une chanteuse solo, je pensais vraiment donner ces chansons-là à quelqu'un d'autre. » — Une citation de Hélène Perreault, autrice-compositrice-interprète

Hélène Perreault admet que c'est après s'être entendue sur un premier enregistrement sonore que l'idée d'enregistrer son propre disque a jailli.

D'ailleurs, cette démo a également inspiré son ami Francis Covan, un multi-instrumentiste du Québec.

Il m'a dit : "j'aime ça! Est-ce que je peux faire des arrangements?" J'ai dit : "OK". Moi, je lui envoyais voix et guitare et lui m'habillait ça, avec ses violons, l'accordéon et d'autres instruments et là, j'ai été conquise et j'ai dit : "on continue".

Pour Hélène Perreault, l'aventure qui avait commencé en 2020 pendant la pandémie a culminé le 12 février dernier avec le lancement de son premier album, À distance, qui comprend 10 chansons originales.

L'album « À distance » d'Hélène Perreault a été lancé le 12 février 2023. Photo : Radio-Canada / Amine Ellatify

Ses chansons sont principalement inspirées d'entrevues qu'elle a réalisées à la radio communautaire du Manitoba Envol Fm, lors d'une émission qu'elle a animée pendant 15 ans.

« Il y avait toutes sortes d'histoires qui me sont restées en tête et la plupart de mes chansons sont des histoires de quelqu'un comme ça à qui j'ai parlé à la radio et qui est resté ami(e) avec moi après, donc c'est leurs histoires. » — Une citation de Hélène Perreault, autrice-compositrice-interprète

Dans le décor de la crêperie Ker Breizh à Winnipeg, Hélène Perreault présente la chanson Coup de foudre ou coup de circuit qui fait partie de son album.

Contrairement aux autres chansons, celle-ci, Hélène Perreault l'a écrite en collaboration avec une amie d'enfance qui a eu l'idée de faire un parallèle entre le baseball et l'amour, le coup de circuit et le coup de foudre.

De mettre ça ensemble, dans une chanson, moi je trouvais le thème intéressant. On dit : "claque-moi donc un coup de foudre ou un coup de circuit", c'est un peu un jeu de mots et j'aimais le parallèle.

Hélène Perreault est déjà sur la route avec son album. Elle sera en spectacle le 14 mai à la salle Paul-Buissonneau à Montréal.