Nous avons vu arriver dans les camps de protestation un certain nombre de personnes qui avaient déjà participé à des manifestations ailleurs au pays, ailleurs en Amérique du Nord, et qui avaient une propension à la violence , explique le surintendant principal de la GRC , John Brewer, révélant pour la première fois à CBC News des détails clés de l’enquête depuis les événements de février 2022.

Il décrit ces personnes comme un petit groupe d’individus qui ne sont pas nécessairement liés les uns aux autres, mais qui souscrivent à une idéologie visant à provoquer le chaos, ciblant le gouvernement, les installations gouvernementales, les agences gouvernementales, les infrastructures .

Le gazoduc Coastal GasLink est un pipeline de 670 km qui traverse le centre de la Colombie-Britannique pour transporter du gaz naturel liquéfié de la région de Dawson Creek jusqu’à Kitimat, sur la côte Pacifique. Il s’agit du plus grand projet d'infrastructure du secteur privé de l'histoire du pays. Photo : Radio-Canada

De leur côté, des militants autochtones opposés au pipeline s'inquiètent de l'intention de Coastal GasLink de creuser un tunnel sous la rivière Morice, Wedzin’Kwa en langue wet’suwet’en, un cours d'eau sacré pour ce peuple, qui en dépend comme source de saumon et d'eau potable.

Des attaques préparées, selon la GRC

Le 17 février 2022, un groupe de 15 à 20 personnes portant des tenues de camouflage blanches et des masques a émergé de la forêt, sur le chantier du gazoduc, vers minuit, selon la police.

Les attaquants ont d'abord tenté de faire peur aux agents de sécurité en donnant des coups de hache sur le côté des véhicules de sécurité et en tirant avec des pistolets lance-fusées. Ils ont ensuite commencé à détruire tout ce qui se trouvait sur le site. La police affirme qu’ils ont utilisé une excavatrice de Coastal GasLink qui se trouvait sur le chantier pour détruire d'autres machines et des roulottes mobiles.

Le surintendant principal de la GRC et responsable du GISCI, John Brewer. Photo : Radio-Canada / Shawn Foss

Lorsque la GRC est arrivée sur les lieux, des assaillants étaient encore sur place. Des policiers se sont lancés à leur poursuite à pied, mais lorsqu'un agent a été blessé en marchant sur une planche transpercée de clous, celle-ci a été interrompue pour des raisons de sécurité.

Les assaillants se sont enfuis en motoneige par un chemin qui avait été dégagé pour le pipeline, parallèle à la route d'accès bloquée par des arbres abattus, des pneus en feu, des fils de fer et un vieil autobus scolaire. Ils ont abandonné leurs motoneiges dans un camp de protestation voisin pour rejoindre des véhicules qui les attendaient et disparaître dans la nuit, raconte John Brewer.

La GRC n'a jamais révélé le coût des dommages, mais l'association des entrepreneurs indépendants et des entreprises de la Colombie-Britannique (Independent Contractors and Business Association) estime les pertes à 20 millions de dollars.

Un échange de courriels entre le haut commandement de la GRC , obtenu par CBC News grâce à une demande d'accès à l'information, décrit qu’un événement similaire, mais de moindre ampleur est survenu deux semaines plus tôt, le 4 février 2022. Les attaquants se seraient enfuis en raquettes avant l'arrivée de la GRC .

Selon John Brewer, cette dernière situation est l'une des plus complexes qu'il ait jamais eues à gérer.

« Elle a été planifiée, préparée et exécutée de manière très méthodique. » — Une citation de John Brewer, surintendant principal de la GRC

Ces événements ont eu lieu trois mois après un raid mené par un groupe spécifique de la GRC en Colombie-Britannique, le Groupe d’intervention pour la sécurité de la collectivité et de l’industrie (GISCI), qui fait actuellement l’objet d’une enquête fédérale.

Des groupes anarchistes

Dans les mois qui ont suivi, le site web de nouvelles anarchistes Montreal Counter-Information a publié plusieurs revendications anonymes de responsabilité d’actes de sabotage et de violence liés au gazoduc. L’une d’entre elles porte sur un incendie criminel survenu à Smithers, tout près de l'autoroute menant au chantier. Le 26 octobre 2022, huit véhicules dont quatre appartenant à la GRC ont été incendiés en pleine nuit.

Il s’agit d’une escalade inquiétante , selon John Brewer. Il affirme que les enquêteurs ont de bonnes images des personnes responsables et qu'ils travaillent toujours à déterminer si elles ont été impliquées dans l'attaque du chantier de février 2022.

De son côté, CBC News a découvert des liens entre des anarchistes et certains militants autochtones invités à protester contre le gazoduc. L'un d'entre eux, Skyler Williams, est un leader du mouvement 1492 Land Back Lane, le site renommé d'un projet de lotissement contesté par un groupe d’activistes des Six Nations, à Caledonia, au sud de Hamilton, en Ontario.

Selon des documents judiciaires, Skyler Williams a été en communication avec Alex Hundert, un anarchiste présumé qui a purgé une peine de prison pour avoir planifié des actes de violence lors du sommet du G20 à Toronto en 2010. Skyler Williams a également un casier judiciaire en Colombie-Britannique, où il a plaidé coupable d'outrage au tribunal pour avoir enfreint l'injonction de Coastal GasLink.

En mars 2021, un juge a interdit tout contact à Alex Hundert avec Skyler Williams. CBC/Radio-Canada n'a pas été en mesure de confirmer si cette ordonnance est toujours en vigueur.

Aucune des personnes mentionnées dans cet article n'a été identifiée comme suspecte dans les événements décrits. CBC News ne dispose d'aucune information suggérant qu'elles ont participé aux événements de février 2022 ou à l'incendie criminel de Smithers.

Plus largement, après avoir étudié les documents judiciaires qui détaillent chaque arrestation liée à l'injonction pour la construction du gazoduc depuis 2018 et en recoupant les noms trouvés avec d’autres sources, CBC News affirme qu'environ 70 % des personnes mises en état d'arrestation ne viennent pas de la région. Certaines viennent d'autres régions de la Colombie-Britannique ou d'autres provinces et même des États-Unis.

Un appel aux groupes anarchistes?

Le chef héréditaire de la Nation Wet'suwet'en Na’moks (John Ridsdale) assure que, quels que soient les auteurs de l'attaque de 2022, celle-ci n'a pas été approuvée par les leaders locaux du mouvement anti-gazoduc.

Nous ne dirions jamais à quelqu'un de faire des dégâts ou de les soutenir. Nous avons dit que nous allions manifester pacifiquement et nous l'avons fait , assure-t-il.

Le chef héréditaire de la Nation Wet'suwet'en, Na’moks, assure que l'attaque de février 2022 n'a pas été approuvée par les leaders du mouvement anti-gazoduc. Photo : Radio-Canada / Mia Sheldon

Or, dans une vidéo publiée sur Facebook dans les semaines qui ont suivi le raid de la GRC de novembre 2021, Molly Wickham, l'une des plus importantes figures de la lutte des Wet'suwet'en contre le pipeline de Coastal GasLink, aussi appelée Sleydo, a lancé : Nos guerriers ne sont pas ici pour être arrêtés, nos guerriers sont ici pour protéger la terre et l'eau et continueront à le faire à tout prix . Selon la police, une telle déclaration, intentionnelle ou non, a permis de rallier des anarchistes à la cause.

Molly Wickham, aussi appelée Sleydo, est l'une des plus importantes figures de la lutte des Wet'suwet'en contre le pipeline de Coastal GasLink. Photo : Radio-Canada / Mia Sheldon

Une semaine avant l'incendie criminel de Smithers, Molly Wickham a appelé sur Facebook des groupes anarchistes à rejoindre sa cause. Dans une entrevue accordée à CBC News, elle a défendu sa décision de chercher le soutien des anarchistes, en affirmant qu'elle ne sait pas qui a commis l'attaque du chantier, mais qu'elle ne se sent pas responsable.

« Je pense que nous avons un très grand combat à mener en tant qu'Autochtones. Je pense que les gens s'identifient aux violations des droits de la personne qui se produisent ici, à la destruction du territoire qui se produit ici, et je pense que d'autres personnes voient cela dans notre lutte. » — Une citation de Sleydo (Molly Wickham)

Il y aura des arrestations, promet la GRC

John Brewer indique que, jusqu'à présent, son équipe a identifié plus d'une demi-douzaine de suspects qui font l'objet d'une surveillance. Il ajoute que la police dispose de preuves d’ADN, de nombreuses vidéos des agresseurs et qu'elle a pu déterminer qui, parmi les manifestants, a été en mesure d’utiliser une excavatrice avec autant d'efficacité. Il a également souligné que certains manifestants coopèrent à l'enquête.

John Brewer souhaite s'assurer que lorsque des accusations seront portées, elles aient des conséquences. Il s’est donc abstenu de divulguer quand des arrestations auront lieu, mais insiste sur le fait qu'il y en aura.

Quatorze mois après les événements, il estime que le projet de construction du gazoduc Coastal GasLink est toujours menacé. Il affirme que le chantier fait l’objet de surveillance policière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

Selon Coastal GasLink, l'ensemble du gazoduc sera enfoui dans le sol d'ici la fin de l'année 2023.

D'après les informations de Rob Brown, d'Anusha Kav et de Mia Sheldon