L’industrie refuse une offre des pêcheurs de crabes de la zone 16

Le conflit, qui s’étire alors que les pêcheurs de plusieurs autres zones sont déjà en mer, concerne le prix d’achat. L'offre initiale de l’ AQIP d’acheter le crabe à 2,25 $ la livre était jugée insuffisante par l’Office des pêcheurs.

Lundi, l'offre des pêcheurs acceptait toutefois ce prix initial, voué à être modifié jusqu’à ce que soit établi un prix final. En contrepartie, l’offre incluait l’ajout de bonus.

Ils veulent tenir compte des bonus qui peuvent être donnés par quelques industriels, que ce soit en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou au Québec, mais ça, on n’a jamais joué là-dedans , explique le directeur général de l’ AQIP , Jean-Paul Gagné.

Le désaccord concerne aussi les années 2020 et 2022. La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a déjà rendu des décisions par rapport à ces deux saisons passées, mais l’ AQIP veut les voir annulées en même temps qu’une entente est trouvée pour le prix initial de l’année 2023, chose que refuse l’Office des pêcheurs.

Son directeur général, Jean-René Boucher, est déçu de voir les négociations toujours dans une impasse. Quand on a soumis cette offre-là à l’ AQIP pour 2023, on croyait voir une issue , dit-il. On avait confiance que ça puisse faire avancer les choses et de pouvoir dire : "partons notre saison, faisons travailler nos pêcheurs" .