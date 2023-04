Des experts s’inquiètent de liens entre l'Alliance forêt boréale et l'industrie forestière

L’Alliance forêt boréale, qui regroupe des élus municipaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, sème la controverse. Des experts estiment que la proximité entre le regroupement et l’industrie forestière est préoccupante, d’autant plus que l’organisme est financé en totalité par des fonds publics.

Mardi, le quotidien La Presse a fait paraître une enquête à l’effet que des élus municipaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, à travers l’Alliance forêt boréale, seraient de connivence avec l’entreprise privée.

On y apprend notamment que l’organisation utilise des fonds publics, pour la majorité issus du ministère des Affaires municipales du Québec, afin de faire valoir les intérêts de l'industrie forestière.

L'industrie forestière génère des milliers d'emplois au Québec chaque année. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le ministère aurait ainsi donné un peu plus de 200 000 $ à l’organisme depuis sa création en 2014 et une partie de ces fonds ont été utilisés pour engager des lobbyistes auprès des ministères fédéraux et provinciaux responsables du dossier des forêts.

Pour la professeure adjointe en gestion municipale à l’École nationale d’administration publique (ÉNAP), Maude Marquis-Bissonnette, la proximité entre industriels et élus apparaît préoccupante.

C'est sûr que quand on parle de gouvernance municipale, on parle de gouvernance de proximité, on parle d'une gouvernance un peu plus proche des citoyens, une plus grande proximité entre les élus et les citoyens , nuance-t-elle.

Cependant, cette proximité peut aussi se refléter avec les acteurs des diverses industries locales, notamment forestières, précise-t-elle, et là-dessus, les élus doivent toujours se garder une gêne .

« Je pense qu'il y a des gens qui sont un petit peu dans l'eau chaude avec ça et qui vont devoir certainement clarifier ou rendre des comptes pour la suite des choses. » — Une citation de Maude Marquis-Bissonnette, professeure adjointe en gestion municipale à l’ENAP

Pour la députée caquiste de Rimouski et ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïtée Blanchette Vézina, cette utilisation des fonds publics ne semble pas problématique.

Ils respectent le registre du lobbying. Ils sont là pour participer à la vie démocratique , a-t-elle fait valoir.

Le caribou forestier, pierre angulaire pour l’Alliance

L’article de La Presse révèle aussi le travail de lobbying fait par l’Alliance forêt boréale au sujet du caribou forestier. L’organisation ferait circuler de l’information mensongère à cet effet, notamment par rapport à son statut d’espèce en voie de disparition.

Afin de protéger les populations, le caribou forestier est désigné depuis 2005 comme espèce vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec et comme espèce menacée depuis 2003 en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Canada. Source : Gouvernement du Québec

Deux lobbyistes de l’Alliance forêt boréale sont enregistrés auprès du gouvernement fédéral et suivent un programme qui vise une discussion à propos de la stratégie de protection du caribou forestier . Un des deux lobbyistes est aussi inscrit auprès du registre des lobbyistes du Québec.

Un caribou forestier (photo d'archives) Photo : Gilles Morin

Pour le président de l’Alliance forêt boréale, Yanick Baillargeon, cette pratique ne signifie pas que le regroupement remet en doute [son] déclin, bien au contraire. Par contre, on remet en doute la façon dont les inventaires sont pris et la façon dont ils sont présentés.

Aux yeux de Serge Couturier, biologiste et consultant spécialisé dans l’écologie et la conservation du caribou, on peut difficilement remettre les données en question.

« C’est clair que la situation du caribou forestier dans certaines régions du Québec est mise en danger par l’exploitation forestière et par d’autres types de perturbations de l’habitat comme la création de chemins forestiers ou de projets miniers. On ne peut pas remettre en doute ces vérités scientifiques. » — Une citation de Serge Couturier, biologiste et consultant spécialisé dans l’écologie et la conservation du caribou

Des élus utilisent des fonds publics pour dire le contraire de ce qui est le consensus scientifique. Il n’y a pas d’autres façons de voir ça. Le caribou forestier est probablement l’animal le plus étudié au Canada au cours des dernières années , ajoute le biologiste.

Serge Couturier, biologiste (photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Alors que Québec doit présenter sa stratégie pour préserver le caribou forestier en juin prochain, le ministre de l'Environnement Benoît Charette a précisé en mars dernier que sa stratégie sera adaptée aux différentes régions du Québec.

L’Alliance se défend

Aux yeux du président de l’Alliance forêt boréale, le groupe n’est pas à la solde de l’industrie forestière, bien au contraire .

D’après Yanick Baillargeon, le but premier de l’Alliance, c’est vraiment de s’assurer de revitaliser ou de vitaliser nos communautés forestières .

L’idée de base, c’était vraiment de montrer ce que l’industrie forestière peut apporter aux communautés forestières , insiste le président qui est aussi préfet de la MRC du Domaine-du-Roy.

Yanick Baillargeon, est préfet de la MRC du Domaine-du-Roy. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Confiant de l’évolution et de l’amélioration des pratiques forestières au cours des prochaines années, il estime qu’il faut trouver un équilibre entre protection des écosystèmes et exploitation forestière.

Toutefois, d’après ce que constate Maude Marquis-Bissonnette, ce qui est rapporté dans La Presse, ça semble être vraiment à la frontière entre ce qui est légal et ce qui ne l'est plus .

La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, et le préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong, font aussi partie du conseil d’administration de l’Alliance forêt boréale.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe