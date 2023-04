Les marchés fermiers préparent une nouvelle saison en Colombie-Britannique

Au cours des prochaines semaines, les marchés fermiers saisonniers de la Colombie-Britannique ouvriront leurs portes pour l’été. Vecteurs d’un sentiment de communauté et d’appréciation pour les produits locaux, ces marchés proposent fruits et légumes, produits d’artisanat et prestations musicales.

Le marché fermier d'Esquimalt, sur l'île de Vancouver, a entamé sa saison la première semaine d’avril. Melanie Langdon Wilkins, directrice du marché, souligne que la communauté attendait son retour et que les intempéries n’ont pas freiné les adeptes : C'était glacial. Les habitants d'Esquimalt adorent le marché fermier, alors nous nous attendions à ce qu'ils viennent quoi qu'il arrive.

En 2022, l’Association des marchés fermiers de la Colombie-Britannique répertoriait 137 marchés fermiers regroupant plus de 413 vendeurs à l’échelle de la province.

Un moteur économique

Les marchés peuvent générer d'importants revenus pour les communautés, explique Linda Van Alphen, la responsable du marché fermier de Penticton dans la vallée de l’Okanagan qui accueille jusqu'à 10 000 personnes chaque samedi.

« Nous sommes un moteur économique. » — Une citation de Linda Van Alphen, marché fermier de Pentincton

Elle ajoute que les marchés renforcent les liens communautaires et améliorent le savoir alimentaire : Il est important que les gens sachent que leurs œufs proviennent d'une poule qui les a pondus il y a deux jours.

L’an dernier, le gouvernement provincial a accordé plus de 600 000 $ dans le cadre du Programme d'expansion des marchés fermiers de la Colombie-Britannique et a modifié sa législation pour autoriser une plus grande variété de vendeurs.

À l'exception d'une interdiction d'un an mise en œuvre au début de la pandémie, les marchands ont été autorisés à vendre des articles non alimentaires tels que des fleurs, du savon et des bijoux, ce qui a contribué à élargir leur attrait, selon Jessica Hailstone, co-organisatrice du Clayton Farmers Market à Surrey.

Le marché local va au-delà de la simple épicerie. Il invite toute la famille à venir, [...] que ce soit pour se faire maquiller ou pour participer au concours de tartes , déclare-t-elle.

Les marchés fermiers proposent légumes et fruits, mais aussi des produits non alimentaires tels que des fleurs, du savon et des bijoux. Photo : Radio-Canada / David Horemans

Lutter contre l'insécurité alimentaire

En plus de générer des revenus, les marchés fermiers de la Colombie-Britannique offrent des ressources aux personnes confrontées à l'insécurité alimentaire. Linda Van Alphen, responsable du marché fermier de Penticton, souhaite sensibiliser le public au programme de coupons alimentaires de l'Association des marchés fermiers de la Colombie-Britannique.

À travers cette initiative, l’association fournit 27 $ par semaine, en coupons aux familles à faible revenu, aux femmes enceintes et aux personnes âgées. Ces coupons peuvent être utilisés dans les marchés fermiers participants de la Colombie-Britannique. Le programme se déroule pendant les mois d'été, lorsque les produits sont les plus abondants.

Le programme a distribué 3,26 millions de dollars en coupons à plus de 10 000 ménages en 2022, affirme l’Association des marchés fermiers de la Colombie-Britannique.

Avec les informations de Maryam Gamar