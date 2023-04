Mineur arrêté pour possession de drogue au Témiscamingue

Selon ce que rapporte la Sûreté du Québec, les policiers du poste principal de la MRC de Témiscamingue ont intercepté un véhicule circulant dans le secteur de Ville-Marie, vers 2h dans la nuit du 8 au 9 avril, afin de vérifier l'état de conduire du conducteur.

À la suite de cette intervention, les agents ont procédé à l'arrestation de l'adolescent, qui était passager du véhicule, pour avoir été en possession de plus de 100 grammes de cannabis illicite, indique la sergente Nancy Fournier, porte-parole de la SQ.

Celle-ci ajoute que l'adolescent a été libéré et devrait revenir devant le tribunal à une date ultérieure pour la suite des procédures judiciaires. Il pourrait faire face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic.

Quant au conducteur du véhicule, un jeune homme de 18 ans, il pourrait recevoir un constat d’infraction assorti d’une amende totalisant 320$ et de 4 points d’inaptitude pour avoir transporté plus d’un passager de 19 ans et moins, toujours selon la Sûreté du Québec.

La SQ rappelle que toute information concernant le trafic ou la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle, au 1 800 659-4264.