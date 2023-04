L’héritage de Jean Paul Riopelle célébré en France

L’empreinte de Jean Paul Riopelle a largement outrepassé les frontières du Canada. Cet été et l’an prochain, l’œuvre du peintre québécois sera mise en valeur jusqu’en France, où il a passé la moitié de sa vie, à l’occasion des célébrations entourant le centenaire de sa naissance.

La Fondation Riopelle, qui orchestre les festivités, a annoncé cette semaine une série de partenariats avec de grands établissements français, comme le Centre Pompidou et la Fondation Maeght, grande source d’inspiration de l’artiste.

Ceux-ci viennent enrichir la programmation canadienne du centenaire, qui englobe notamment l’ambitieux concert Riopelle symphonique, présenté en février, et le très attendu Projet Riopelle de Robert Lepage.

Jean Paul Riopelle, qui a passé près de 40 ans en France, est l’un des rares artistes du Canada à avoir laissé sa trace au sein de la scène artistique parisienne de l’après-guerre, défendant la liberté de créer et l’art sans compromis, rappelle Manon Gauthier, directrice générale de la Fondation Riopelle.

C’est touchant de pouvoir revenir symboliquement, de pouvoir ramener Jean Paul Riopelle ici après toutes ces années , explique-t-elle en direct de Paris, où sera lancé mercredi ce premier volet européen des célébrations du centenaire de Riopelle.

Jean Paul Riopelle a partagé sa vie entre le Québec et la France. Photo : ONF

Riopelle, l’artisan

La Fondation Maeght, carrefour artistique nourri par l’art de Miró, de Braque, de Bonnard, de Calder, de Chagall et évidemment de Riopelle, sera l’hôte de l’exposition Parfum d’atelier de juillet à novembre. Avec cette vitrine de 180 œuvres, Yseult Riopelle, fille de Jean Paul Riopelle, a l’ambition de recréer un voyage dans les ateliers de son père, mettant en lumière l’évolution de ses techniques et de son savoir-faire.

Le lieu revêt une importance toute particulière pour la famille Riopelle, qui entretient des liens intimes avec la famille Maeght depuis les années 1960. C’est la Fondation Maeght qui a inspiré Jean Paul Riopelle à mettre sur pied sa propre fondation, qu’il entrevoyait comme un haut lieu de collaboration artistique, et qui a finalement pignon sur rue sous la forme de l’Espace Riopelle du Musée national des beaux-arts du Québec d’ici 2025-2026.

L’exposition s’inscrit d’ailleurs dans ce même esprit de multidisciplinarité. Elle sera présentée à l’occasion d’un été d’activités consacrées à Jean Paul Riopelle par la Fondation Maeght. Musique, cinéma, danse et ateliers pour les enfants sont à l’horaire dans cet établissement culturel à l’architecture étonnante, niché dans les arbres à une vingtaine de kilomètres de Nice.

La Fondation Maergh est un lieu de culture reconnu en France. On y voit ici un défilé de Louis Vuitton en 2019. Photo : AFP / VALERY HACHE

C’est un retour aux sources, soutient Manon Gauthier. Riopelle souhaitait soutenir le développement de la relève, réunir une pléiade de disciplines artistiques. Il voulait, à la fin des années 60, sauver des métiers, des traditions, des savoir-faire, et rassembler des artistes et des artisans d’ici et du Québec, autour de rencontres des créations.

Rappel historique

L’héritage de Riopelle sera aussi célébré à Paris, où l'artiste a souvent exposé durant sa carrière. Un accrochage d'œuvre est prévu au prestigieux Centre Pompidou au tournant de l’année 2024, environ 40 ans après la première exposition de Jean Paul Riopelle dans ce grand musée français.

Au travers d’une dizaine d'œuvres, dont le monumental Feu vert (1960), mais aussi des créations moins connues du public, on promet un dialogue intime lié à la scène artistique parisienne de l’après-guerre .

C’est encore une fois ce rappel historique de l’empreinte de Riopelle, et sa contribution à l’histoire de l’art de la seconde moitié du 20e siècle , explique Manon Gauthier.

Jean Paul Riopelle aura bientôt droit à un espace lui étant consacré à Québec. Celui-ci a pour objectif d'établir des dialogues entre l'œuvre du peintre et les artistes d'aujourd'hui. (Modélisation) Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

À ces expositions s’ajoute une programmation spéciale de TV5Monde, diffuseur mondial officiel des célébrations du centenaire, qui prévoit notamment une série de rencontres à la Fondation Maeght dans le cadre de l’émission 400 millions de critiques.

Des courts métrages réalisés par des cinéastes de la relève seront aussi diffusés sur la plateforme en ligne de la chaîne, qui est diffusée dans près de 200 pays.

D’autres partenariats internationaux seront annoncés dans les prochains mois par la Fondation Riopelle.