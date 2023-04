Le tireur de Louisville a ciblé ses collègues de la banque, selon la police

Armé de ce fusil, Connor Sturgeon a tué lundi cinq personnes – dont un ami proche du gouverneur du Kentucky – pendant qu'il diffusait l'attaque en direct sur les réseaux sociaux avant d'être tué par la police, ont annoncé les autorités. Huit autres personnes ont été blessées.

« Nous savons que c'était ciblé. Il connaissait ces personnes, bien sûr, parce qu'il travaillait là-bas. » — Une citation de Jacquelyn Gwinn-Villaroel, cheffe de la police de Louisville

Mme Gwinn-Villaroel n'a toutefois pas donné d'indication sur le motif de la fusillade.

La vidéo de la caméra d'intervention des policiers sera dévoilée mardi après-midi, a-t-elle ajouté.

Mme Gwinn-Villaroel a salué les actes héroïques des policiers qui ont affronté le tireur sans hésitation à leur arrivée.

Ils ont bravé le danger afin de sauver et de protéger des vies, a-t-elle déclaré. Ils ont circonscrit la menace pour que d'autres vies puissent être sauvées. Sans aucune hésitation, ils ont fait ce qu'ils étaient appelés à faire.

Le policier Nickolas Wilt, qui avait obtenu son diplôme de formation à peine 10 jours plus tôt, était dans un état critique mais stable mardi après avoir reçu une balle dans la tête, selon le médecin-chef de l'hôpital de l'Université de Louisville, Jason Smith.

Deux des quatre blessés encore à l'hôpital avaient des blessures qui ne mettaient pas leur vie en danger, a ajouté M. Smith.

Une arme achetée chez un revendeur local

La cheffe de la police de Louisville, Jacquelyn Gwinn-Villaroel, a expliqué lors d'une conférence de presse que l'employé de banque Connor Sturgeon, âgé de 25 ans, avait acheté le fusil d'assaut AR-15 le 4 avril chez un revendeur local.

Cette fusillade, 15e tuerie de masse dans ce pays cette année, survient à peine deux semaines après le massacre dans une école primaire du Tennessee qui a coûté la vie à trois enfants et à trois adultes. Le gouverneur de cet État et sa femme ont eu des amis tués dans cette fusillade, tout comme dans celle de lundi.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, était ému lundi en annonçant qu'il avait perdu un ami – Tommy Elliott – dans la fusillade du bâtiment situé sur East Main Street à Louisville.

« Tommy Elliott m'a aidé à construire ma carrière en droit, m'a aidé à devenir gouverneur, m'a donné des conseils pour être un bon père. C'est une des personnes à qui j'ai le plus parlé au monde et nous parlions très rarement de mon travail. C'était un ami incroyable. » — Une citation de Andy Beshear, gouverneur du Kentucky

Josh Barrick, Jim Tutt, Juliana Farmer et Deana Eckert ont également été tués dans la fusillade, a indiqué la police.

Il n'y a pas de mots pour décrire adéquatement la tristesse et la dévastation qu'éprouve notre famille de la banque Old National alors que nous pleurons la perte tragique des membres de notre équipe et prions pour le rétablissement de tous ceux qui ont été blessés , a indiqué le chef de la direction de la Old National Bank, Jim Ryan, dans une déclaration.

Le maire de Louisville, Craig Greenberg, a exhorté à l'unité alors que la communauté est plongée dans le chagrin.

Nous nous sentons tous secoués par cela, effrayés, en colère et plus encore. Il est important que nous nous réunissions en tant que communauté pour traiter cette tragédie en particulier, mais pas seulement celle-ci, car la réalité, c'est que nous avons déjà perdu 40 personnes à cause de la violence armée à Louisville cette année , a déclaré M. Greenberg.

Une veillée interconfessionnelle aura lieu mercredi soir et invitera les gens à venir faire leur deuil et à prier.