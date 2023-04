Danielle Smith promet de sauvegarder les services de santé publique

Il reste un peu moins de trois semaines avant le déclenchement officiel des élections, mais les partis ne se gênent pas pour s’attaquer de part et d'autre.

Mardi, la chef du PCU a décidé de se lancer à la défense du legs de son parti en matière de santé, un thème privilégié des publicités de l’opposition.

Danielle Smith veut démanteler le réseau de la santé publique , peut-on entendre dans la plus récente publicité de We Can’t Afford The UCP, une campagne du Nouveau parti démocratique de l’Alberta ( NPD ).

Un mensonge , selon Danielle Smith, qui a profité de sa conférence de presse pour dresser le bilan des investissements de son gouvernement dans le réseau de la santé.

Elle a garanti qu'aucun service ou médicament offert par le système de santé actuel ne sera retiré du système public, si son parti est réélu.

Soyez rassurés, vous n’aurez jamais besoin de votre carte de crédit pour payer un service du réseau de la santé publique , a affirmé Danielle Smith. Vous n’aurez besoin que de votre carte d’assurance maladie.

La santé, le talon d’Achille du PCU

Ce n’est pas la première fois que le Parti conservateur uni doit défendre ses intentions en matière de santé publique.

Il est évident qu’ils [les membres du PCU ] se sentent vulnérables face aux attaques du NPD , estime le politologue Duane Bratt, de l’Université Mount Royal.

L'ancien premier ministre Jason Kenney avait signé en février 2019 la promesse électorale de « maintenir les investissements dans le système de santé et l'accès universel à un système de santé publique ». Photo : Twitter/@jkenney

Jason Kenney avait aussi promis de protéger le réseau à la veille du déclenchement des élections de 2019. Quatre ans plus tard, la santé demeure l’un des enjeux électoraux les plus importants pour la population albertaine, selon Duane Bratt.

« Ils sont vulnérables parce que Jason Kenney a enfreint sa garantie de soins de santé publique. » — Une citation de Duane Bratt, professeur en science politique à l’Université Mount Royal

Pour le critique de l'opposition en matière de santé David Shepherd, les gestes passés du parti parlent d'eux-mêmes : Il est évident que la première ministre et son gouvernement cherchent désespérément à réécrire leur bilan dans le domaine de la santé à la veille de l’élection.

Duane Bratt cite notamment les déclarations de Danielle Smith sur les personnes atteintes d'un cancer et celles de 2021 où elle proposait un compte de dépenses personnelles pour payer les coûts de certains soins. Il souligne aussi la déclaration récente d’une candidate du sud de la province qui soulignait que les victimes de crise cardiaque étaient en partie responsables de leur situation.