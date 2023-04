Un western d’Almodóvar mettant en vedette Pedro Pascal à Cannes

Strange Way of Life sera projeté en sélection officielle et en avant-première mondiale , a précisé le festival dans un communiqué, et sera suivi d'une rencontre avec le réalisateur et son équipe.

Attendu comme une sorte de réponse au Brokeback Mountain d'Ang Lee (2005), Strange Way of Life est un western qui raconte l'histoire d'un éleveur, Silva, joué par l'acteur de The Last of Us Pedro Pascal, et d'un shérif, interprété par Ethan Hawke.

Les deux hommes se retrouvent 25 ans après avoir travaillé ensemble comme tueurs à gage.

L'étrange façon de vivre à laquelle fait référence le titre fait allusion au célèbre fado d'Amalia Rodrigues, dont les paroles suggèrent qu'il n'y a pas d'existence plus étrange que celle que l'on vit en tournant le dos à ses propres désirs , a déclaré Pedro Almodóvar, cité dans le communiqué.

C'est la deuxième fois que le réalisateur de Parle avec elle, Talons aiguilles ou Tout sur ma mère tourne en anglais, après un premier court métrage, La voix humaine, avec Tilda Swinton, présenté à Venise en 2020.

Cinéaste emblématique de la libération des mœurs et de la Movida en Espagne, Almodóvar est un habitué de Cannes, où il a notamment présenté La mauvaise éducation en ouverture en 2004 et dont il a présidé le jury en 2017.

Il avait décerné la Palme d'or à The Square, du réalisateur suédois Ruben Östlund, qui présidera le jury cette année.

Ruben Östlund en 2017, après avoir remporté la première de ses deux Palmes d'or. Photo : Reuters / Stephane Mahe

Le reste de la sélection du 76e Festival de Cannes (16 au 27 mai) doit être dévoilé jeudi. Sont d'ores et déjà confirmés le dernier film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, le nouvel Indiana Jones et le film d'ouverture, Jeanne du Barry de la Française Maïwenn, avec Johnny Depp.