Intensification de la réparation des nids-de-poule dans les rues de Saguenay

En réalité, ça n'existe pas l'opération nids-de-poule. Des trous dans la chaussée, ça se répare toute l'année quand il y en a. Ceci dit, évidemment, il y en a beaucoup plus au printemps, parce que la fonte des neiges et les pluies créent des conditions favorables pour qu'apparaissent des trous comme ça , explique le conseiller au Service des communications et des relations avec les citoyens de Saguenay, Dominic Arseneau.

L’employé municipal signale que pour les prochaines semaines, le nombre de travailleurs sur la voirie augmentera significativement.

« Il y aura au minimum de deux à trois et possiblement jusqu’à cinq à six équipes par jour. » — Une citation de Dominic Arseneau, conseiller au Service des communications et des relations avec les citoyens de la Ville de Saguenay

Par communiqué, Saguenay indique que les travaux de réparation de la chaussée seront effectués par priorité. Dans un premier temps, ce sont les artères principales comme les boulevards et les collectrices qui seront faites et dans un deuxième temps, les équipes s'attarderont sur les rues résidentielles.

Les équipes qui réparent les nids-de-poule à Saguenay (archives). Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Honnêtement, il n’y a pas de façon, on n'a pas de boule de cristal pour savoir où ils vont se former [les nids-de-poule] chaque année, c'est vraiment une loterie , avance M. Arseneau en ajoutant qu’il n’y a pas de secteur dans la ville où la situation est plus problématique.

Il est important aussi de souligner que le stationnement d'un véhicule sur la voie publique durant la nuit est maintenant toléré depuis le 1er avril et que les citoyens possédant un abri de voiture en toile devront le retirer au plus tard le 1er mai.