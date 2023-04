Quand une équipe rate les séries éliminatoires par seulement 2 ou 4 points, comme c’est le cas des Flames, les causes de l’échec peuvent être nombreuses.

Chacune des défaites subies cette saison aurait pu changer la donne. Avec une victoire contre les Canadiens, le 1er décembre, à Calgary, les Flames auraient 2 points de plus au classement.

Avec au moins une victoire contre les Blackhawks de Chicago, les Flames auraient été un peu plus haut au classement. Ils ont plutôt perdu les trois duels, se contentant d’un seul point, face à la formation qui a terminé au dernier rang de l'Association de l’Ouest.

On peut continuer ainsi pour les 44 revers de l’équipe.

La réalité est que trop d’éléments se sont entremêlés et qu’ils ont tous joué un rôle dans la déconfiture des Flames.

Huberdeau et Kadri ne répondent pas aux attentes

On a fait grand bruit de l’arrivée des attaquants Jonathan Huberdeauet Nazem Kadri, pour remplacer Johnny Gaudreau et Matthew Tkachuk au sein de la brigade offensive des Flames.

On a qualifié le directeur général Brad Treliving de génie pour l'acquisition de ces deux joueurs. Celui-ci n’est pas responsable de la production des deux joueurs sur la glace, mais ces derniers ont énormément déçu.

Avec les Panthers, Jonathan Huberdeau venait de connaître la meilleure saison de sa carrière, marquant 30 buts et récoltant 85 aides pour 115 points. Cette saison, sa production a chuté de moitié, avec 15 buts et 40 aides pour 55 points.

Jonathan Huberdeau et Nazem Kadri ont tous deux connu une saison difficile. Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Nazem Kadri avait lui aussi connu la meilleure saison de sa carrière avec l’Avalanche l’an passé, avec 87 points (en seulement 71 matchs). Cette année, il a inscrit 56 points en 82 parties.

Trois ou quatre buts de plus de l’un ou de ces deux joueurs auraient pu permettre aux Flames de participer aux séries.

Saison à oublier pour Jacob Markstrom

La saison dernière, Jacob Markstrom a terminé deuxième au scrutin pour l’obtention du trophée Vézina, remis au meilleur gardien de la LNH .

Jacob Markstrom et Tim Stützle Photo : usa today sports / Marc DesRosiers

Son pourcentage d’efficacité est passé de 0,922 à 0,892, sa moyenne, de 2,22 à 2,72, et il n’a récolté qu’un seul jeu blanc, comparativement à 9 la saison dernière.

Avec un contrat de 6 millions de dollars par saison, les attentes sont élevées envers Markstrom. S’il avait connu deux ou trois meilleurs matchs, l’équipe aurait peut-être pris part aux séries.

Trop de matchs serrés

Les Flames ont été impliqués dans 48 matchs qui se sont terminés par un avantage de 1 but en faveur d’une des deux équipes. Dans de telles circonstances, leur fiche a été de 18-13-17.

Leurs 17 défaites en prolongation ou en tirs de barrage sont un sommet dans la LNH .

Il y a quelques années, les Flames étaient parmi les meilleures équipes pour les remontées en troisième période.

Cette saison, les hommes de Darryl Sutter n’ont remporté que deux rencontres quand ils tiraient de l’arrière après deux périodes (2-18-4), et ces deux remontées se sont produites dans les dernières semaines quand l’équipe luttait encore pour sa survie.

La faute de l’entraîneur

Selon plusieurs, Darryl Sutter n’est plus l’homme de la situation derrière le banc des Flames. À de nombreuses reprises au cours de la saison, on a fait état de divergences d’opinions entre certains joueurs et l’entraîneur-chef.

L'entraîneur-chef des Flames de Calgary, Daryl Sutter Photo : La Presse canadienne / Josie Lepe

Si les joueurs ne veulent plus jouer pour leur entraîneur, c’est signe qu’il y a un problème.

Celui qui a été nommé entraîneur-chef par excellence la saison dernière n’est plus non plus le favori des supporteurs de l’équipe. Selon plusieurs d’entre eux, il serait l’unique responsable des déboires de l’équipe.

L'avenir de l’équipe

Qui sera le directeur général (DG) de l’équipe la saison prochaine? Le contrat de Brad Treliving vient à échéance, et les Flames pourraient bien décider de faire un changement à la tête de l’équipe.

S'il reste en place, quel sort réservera-t-il à son entraîneur? On pourrait avoir la réponse très rapidement.

Le contrat de Brad Treliving vient à échéance durant la saison morte. Photo : The Associated Press / Jeffrey T. Barnes

Si le DG ne revient pas, on peut s’attendre à ce que son remplaçant cherche à embaucher son propre entraîneur-chef, ce qui signifierait aussi probablement la fin de Darryl Sutter avec les Flames.

Quel que soit celui qui sera la DG en vue de la prochaine saison, il n’aura pas trop de renouvellement de contrat à négocier. Les Flames ne comptent qu’un seul joueur autonome avec restriction, soit Walker Duehr, qui a disputé 27 matchs avec l’équipe et qui a inscrit 11 points.

Les attaquants Milan Lucic, (5 250 000 $), Nick Ritchie (2 500 000 $) et Trevor Lewis (800 000 $), ainsi que les défenseurs Troy Stretcher (1 250 000 $) et Micheal Stone (750 000 $) sont tous autonomes sans restriction et, s’ils sont de retour avec l’équipe, ce sera à faibles coûts.

L’argent épargné avec le départ ou la signature à rabais de ces joueurs autonomes servira à payer Jonathan Huberdeau, dont le nouveau contrat de 10 500 000 $ par année pour huit saisons entre en vigueur au début de la prochaine campagne.

Le DG en place n’aura donc pas un budget très élevé pour changer le visage de l’équipe.

Si…

Sur papier, les Flames ont une bien meilleure équipe que ce qu’ils ont montré cette saison.

Si Jonathan Huberdeau et Nazem Kadri jouent à la hauteur de leur talent.

Si des joueurs comme Tyler Toffoli, Mikael Backlund et Dillon Dube, qui viennent de connaître la meilleure saison de leur carrière, ainsi qu'Elias Lindholm (troisième meilleure saison de sa carrière) et Andrew Mangiapane (deuxième meilleure saison) jouent une autre bonne saison.

Jakob Pelletier a disputé 24 matchs avec les Flames cette saison. Photo : Reuters / Sergei Belski

Si Jakob Pelletier poursuit son développement et si Matthew Corronato joue à la hauteur des attentes.

Si Jacob Markstrom joue au moins à 70 % de ses capacités.

Si les joueurs et l’entraîneur sont sur la même longueur d’onde.

Si au moins deux ou trois de ces si se réalisent, l’équipe devrait connaître du succès la saison prochaine.