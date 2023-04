L’absence d’une vive opposition, malgré la suppression de plusieurs dizaines de places de stationnement sur le chemin Sainte-Foy, indique que les gens sont à la recherche de solutions de rechange à l’automobile pour se déplacer à Québec, selon Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal de Saint-Roch—Saint-Sauveur et responsable de la mobilité active. Celui-ci annonçait mardi, en partenariat avec Accès transports viables, les activités du Mois du vélo, qui se tiendront en mai.

On évolue et cette évolution-là, nous, on l'embrasse [...]. On est très heureux de voir que les gestes qu'on pose ont une résonance positive dans la communauté. On avait confiance lorsqu'on est arrivés avec la réflexion de ce projet-là. On est rendus là dans la maturité de la communauté cycliste, dans la communauté de Québec en général , a déclaré Pierre-Luc Lachance.

Des vélos en libre-service Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

L'annonce, la semaine dernière, de l'instauration de nouveaux liens cyclables n'est qu'un début, précise le conseiller Lachance.

Dans les prochains jours [et les prochaines] semaines, on va continuer les annonces concernant le déploiement du réseau cyclable. Il va avoir des projets qui se déroulent à d'autres endroits qu['au] centre-ville. [...] On travaille partout à la Ville de Québec pour réussi à implanter cette culture du vélo là , ajoute M. Lachance.

Le conseiller assure que l'administration municipale ne veut pas faire la guerre à l'automobile, mais souhaite amener un équilibre avec d'autres modes de transport.

« Est-ce que Québec se perçoit comme une ville à vélo? Ce que je constate depuis que je suis élu, depuis que je suis cycliste, ça fait depuis plusieurs années, c'est un changement qu'on a, sociétal. Un changement qui amène les gens à se questionner sur le meilleur moyen pour se déplacer. » — Une citation de Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal responsable de la mobilité active à la Ville de Québec

Stationnements pour vélos

Encore faut-il avoir des lieux pour stationner les vélos afin de répondre à cette demande grandissante. La Ville dit être en réflexion, avance Pierre-Luc Lachance.

Les supports à vélos, on aimerait savoir combien il va en avoir, où ils seront installés. Ça, c'est primordial , s'exclame le président du Conseil de quartier du quartier Saint-Sacrement, Bernard Gemme. La piste cyclable traversera son quartier sur le chemin Sainte-Foy. Si on l'attache après un lampadaire, ce n'est pas très, très convivial , dit-il.

Il espère que la Ville aura assez de places de stationnement advenant un important achalandage de cyclistes.

Nécessairement, lorsqu'on pense à développer une rue commerciale et avoir des pistes cyclables à proximité et permettre aux gens de venir commercer, il faut penser aux stationnements. C'est juste que je n'ai pas de lieux, je n’ai pas de nombre, de positionnement précis encore. Ça va venir , répond le conseiller.

« On va arriver, c'est sûr, avec des solutions en termes de stationnement de vélos. On sait que c'est quelque chose qu'on veut travailler de façon encore plus poussée. » — Une citation de Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal responsable de la mobilité active à la Ville de Québec

La Ville dévoilera mercredi la mise en place de son système de vélopartage à assistance électrique àVélo pour la prochaine saison.

Avec la collaboration d'Olivier Lemieux