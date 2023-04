Le 14e Festif! de Baie-Saint-Paul dévoile sa programmation

La formation punk rock australienne Amyl and The Sniffers, Daniel Bélanger, Les Trois Accords, Vulgaires Machins, Valaire, le quatuor ukrainien DakhaBrakha, Sara Dufour, Milk & Bone ainsi que Jean-Michel Blais font partie des artistes en vedette au Festif! de Baie-Saint-Paul, qui se tiendra du 20 au 23 juillet prochain.

Au total, 95 artistes offriront des prestations sur plus de 25 scènes et lieux parfois insolites, comme ces performances offertes en mouvement à bord d’un autobus.

Daniel Bélanger, un habitué du Festif!, fera vibrer la scène principale lors de la soirée d’ouverture. Le public retrouvera, en première partie, la jeune auteure-compositrice-interprète Maryline Léonard, suivie de Dumas.

Les Trois Accords présenteront notamment les chansons de leur plus récent album intitulé « Présence d'esprit ». Photo : Gracieuseté : Festif! de Baie-Saint-Paul

Les Trois Accords seront les têtes d’affiche d’une autre soirée québécoise à la Place Desjardins. Bleu Jeans Bleu et Sara Dufour assureront les premières parties du spectacle.

Le duo Milk and Bone Photo : Gracieuseté : Festif! de Baie-Saint-Paul

Le duo électro pop Milk & Bone, bien établi sur la scène internationale, nous convie, sous chapiteau, à une fin de soirée très prometteuse avec les chansons de son plus récent album, Chrysalism. Le même soir, Mononc Serge et Anonymus célébreront les 20 ans de leur album L’Académie du Massacre, au Pit à sable Hydro-Québec.

On remarque également la présence des Simon Kearney, Ingrid St-Pierre, Souldia, Keith Kouna, Patrice Michaud et Patrick Norman dans le volet québécois.

La formation Ghost Funk Orchestra Photo : Gracieuseté : Festif! de Baie-Saint-Paul

C’est sans oublier le volet des découvertes internationales. On y retrouve, notamment, la formation new-yorkaise Ghost Funk Orchestra ainsi que le groupe belge Charlotte Adigéry & Bolis Pupul.

Je les ai découverts lors d’un festival à Los Angeles, l’automne dernier. Ils ont sorti un très bon album, Tropical dancer. C’est électro, disco. Et c’est le propos aussi! Des chansons antiracistes, entre autres. Je trouve que la proposition est très actuelle , souligne Clément Turgeon, directeur général et artistique du Festif! de Baie-Saint-Paul.

Le Festif! promet d’être plus écoresponsable que jamais avec de nouvelles initiatives, telles que la réduction des imprimés, la consommation de produits locaux et l’utilisation de verres réutilisables et de vaisselle biodégradable.

De plus, pour une deuxième année, l'événement s’affiche fièrement paritaire, avec un nombre quasiment égal d’artistes féminins et masculins, dans sa programmation.

On est pas mal à 50 %. Pour nous, c’est de montrer [l’exemple] aux autres festivals, parce qu’il y en a, on voit des affiches sortir et c’est avec des artistes masculin à 95 %. [...] Nous, on essaie d’envoyer un message. Si ça peut motiver des gens à faire pareil, bien tant mieux! , explique le directeur général et artistique du Festif! de Baie-Saint-Paul.

Plusieurs nouveautés

L’esprit créatif, qui fait partie de l’ ADN de ce festival charlevoisien, s’exprime aussi au chapitre des nouveautés. Ainsi, les spectacles-surprises seront présentés sur de nouvelles scènes, et un concept de séances d’écoute de vinyles voit le jour, où l'artiste commente un album choisi. Clément Turgeon mentionne que la série de spectacles dans les commerces est de retour après une pause de plusieurs années.

On a la série Urbania qui est nouvelle, et qui va nous permettre de faire des spectacles dans des commerces, dans des petits endroits pour vraiment avoir une proximité inégalée.

Une des scènes du Festif! de Baie-Saint-Paul, en 2021. Photo : Radio-Canada

Le directeur général rappelle que 40 % de la programmation du Festif! est gratuite et que les festivaliers ont accès à différents types de billets et de passeports pour profiter des quatre jours du festival. La billetterie générale en ligne commencera le 14 avril, à midi. Une prévente est également prévue dès le 13 avril, pour les résidents de Charlevoix.

L’an dernier, l’achalandage du Festif! de Baie-Saint-Paul a atteint près de 50 000 festivaliers.