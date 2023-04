Opération policière transfrontalière : 42 arrestations et 173 armes saisies

Le Service de police de Toronto a annoncé avoir saisi 173 armes à feu, de la drogue et de l'argent liquide lors d'une enquête contre le trafic transfrontalier d'armes et de drogue nommée « Projet Moneypenny ».

Les armes à feu saisies provenaient de plusieurs États américains, dont l'Arizona, la Floride, la Caroline du Nord, la Georgie, l'Ohio et le Texas.

Plus de la moitié arrivaient de Chicago dans un véhicule conduit par un habitant de l'Arizona.

« La prolifération des armes illégales dans notre communauté est alarmante. » — Une citation de Alvaro Almeida, chef adjoint de Police régionale de York

L’enquête a été lancée il y a plus d’un an par le Service de police de Toronto et la Police régionale de York et qui se sont associés au Service de police régional de Durham. Elle a mené à l’arrestation de 42 personnes contre qui pèsent 422 chefs d'accusation.

La plupart des personnes arrêtées sont âgées de 17 à 43 ans. Il y a trois mineurs parmi elles.

L’enquête a mené à l’arrestation de 42 personnes contre qui pèsent 422 chefs d'accusation. Photo : Radio-Canada / Paul Smith/CBC

Selon un communiqué de la police, ces individus auraient importé illégalement des armes à feu des États-Unis au Canada et ont été impliqués dans des ventes illicites d'armes à feu à Toronto et dans la région.

Les personnes auraient vendu des armes à feu illégales à des agents d'infiltration dont plusieurs provenaient de l'intérieur du pays.

Les forces de l’ordre ont aussi saisi d’importantes quantités de stupéfiants, notamment du fentanyl, du carfentanil et de la cocaïne.

Au total, les enquêteurs ont saisi : 86 armes à feu (75 armes de poing et 11 armes d'épaule) dans la région du Grand Toronto

87 armes à feu (toutes des armes de poing) dans l'Illinois, aux États-Unis

45 chargeurs de grande capacité

1454 cartouches de munitions

3 interrupteurs automatiques

3 ensembles de gilets pare-balles

environ 1,5 kilo de fentanyl et de carfentanil, d'une valeur marchande d'environ 300 000 $

environ 1,8 kilo de cocaïne, d'une valeur marchande d'environ 190 000 $

environ 184 000 $ de produits de la criminalité

À la suite de l'enquête, entre novembre 2022 et mars 2023, 49 mandats de perquisition ont été exécutés dans les régions de Toronto, Peel et Durham.

L'objectif de chaque agence est d'assurer la sécurité de nos concitoyens , rappelle le chef adjoint de police régionale de York, Alvaro Almeida, dans un communiqué.

Selon le directeur des renseignements et des enquêtes de l’Agence des services frontaliers du Canada, David Glos, chaque saisie d'armes peut permettre d'éviter plusieurs crimes.

Une arme à feu peut être utilisée pour commettre plusieurs crimes, à plusieurs reprises, de sorte que même une seule saisie peut avoir un effet majeur , a-t-il souligné en conférence de presse.

Les individus arrêtés ont comparu devant le tribunal et seront de retour au palais de justice de Toronto vendredi.

La police demande à toute personne ayant des informations de communiquer avec elle.