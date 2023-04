Procès Maranda : la crédibilité des témoins au cœur des plaidoiries

La crédibilité des témoins a été au cœur des arguments des deux parties, qui tentaient pour une dernière fois de convaincre les 11 membres restants du jury de la validité de leurs thèses. Maranda, 42 ans, est accusé d’avoir tué Nathan Wapachee avec Jason Gagnon en mai 2020 à Val-d’Or.

Pour l'avocat de la défense, Me Steve Hanafi, le ministère public ne s’est pas acquitté de son obligation de prouver hors de tout doute raisonnable que son client a joué un rôle dans le décès de Nathan Wapachee. Il s’est attaqué aux contradictions du témoignage de Jason Gagnon, présumé complice de Maranda, tout en évoquant ses délires religieux et ses problèmes de santé mentale.

L'avocat de Jonathan Maranda a aussi mis en doute la crédibilité de Jason Gagnon et a soulevé les imprécisions d’autres témoins venus corroborer les dires de Gagnon.

L'avocat de Jonathan Maranda, Me Steve Hanafi. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Me Hanafi a par ailleurs soutenu que la présence de l’ADN de son client sur le câble HDMI qui a servi à étrangler la victime ne prouve rien puisqu’il se trouvait dans le logement de sa sœur et que jamais on ne voit Maranda entrer ni sortir de l’édifice sur la vidéo de la caméra de surveillance munie d’un détecteur de mouvements.

Au terme d’un exposé d’une vingtaine de minutes, l'avocat de la défense a affirmé au jury que, selon lui, les preuves circonstancielles avancées par la poursuite sont nettement insuffisantes pour le condamner.

Témoignage corroboré

Pour sa part, la procureure de la Couronne, Me Claudia Carbonneau, a reconnu que l’on pouvait remettre en question la crédibilité de Jason Gagnon, qu’elle a qualifié de tout un personnage , mais qu’il fallait surtout s’attarder aux éléments de son témoignage que sont venus corroborer les autres témoins durant ce procès de trois semaines. Du même souffle, elle a invité le jury à rejeter le témoignage du principal témoin présenté en défense, qui n’a rien dit de crédible, selon elle.

La poursuite a insisté sur le fait que l’accusé a confessé le crime à trois individus venus témoigner durant le procès et que Jason Gagnon n’avait aucune autre raison d’être chez la sœur de Maranda le soir du crime puisqu’il ne la connaissait pas. Me Carbonneau a ajouté que son témoignage était solide quant aux faits pertinents à l’accusation et qu’il n’avait pas cherché à minimiser sa propre implication.

Me Claudia Carbonneau et Me Jérémie Chaput, les procureurs de la Couronne au procès Maranda. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La procureure du ministère public a aussi fait valoir que la caméra de surveillance ne semble pas avoir détecté tous les mouvements, ce qui peut expliquer l'absence d'images de Maranda. Selon Me Carbonneau, il ne fait aucun doute que Jonathan Maranda a tué Nathan Wapachee avec Jason Gagnon ou qu’il lui a infligé, sans s’en soucier, des blessures qui ont mis sa vie en danger. Elle ajoute qu’il a agi avec préméditation en s’appuyant sur des appels et des messages textes échangés avec un tiers avant le meurtre.

Me Carbonneau estime aussi avoir prouvé que la victime avait été séquestrée dans une chambre dès son arrivée au logement et que ses mains et ses pieds ont été liés au moment des faits. Enfin, elle a rappelé que des images de caméras de surveillance montrent Maranda et Gagnon qui se suivent au centre-ville de Val-d’Or au cours des heures qui ont suivi le drame.

Le juge Guy de Blois, de la Cour supérieure, donnera ses instructions au jury mercredi matin. Jason Gagnon, coaccusé dans cette affaire, attend toujours son propre procès pour meurtre au premier degré.