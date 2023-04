Cadomin veut devenir une destination touristique en Alberta et tourner la page du charbon

Après avoir longtemps été dépendant de l'extraction de charbon pour alimenter l’industrie sidérurgique, le hameau de Cadomin, en Alberta, rêve de bâtir une nouvelle économie axée sur le tourisme et de devenir ainsi une destination de villégiature.

Cette nouvelle aspiration fait suite à la fermeture, en 2020, de sa dernière mine de charbon, ce qui a marqué la fin de plus d'un siècle d'exploitation de cette source d’énergie dans la localité.

Dans les années 1930, Cadomin comptait près de 2000 habitants. En 2021, la population n'était plus que de 54 habitants, selon Statistique Canada.

Malgré tout, le hameau ne veut pas devenir un village-fantôme, et sa communauté a décidé de se construire une vocation touristique. Il va devenir, sans aucun doute, un centre de villégiature , affirme Curtis Way, président de la Cadomin Community Society.

Des logements pour des travailleurs dans les mines de charbon à Cadomin en 1924. Photo : Glenbow Western Research Centre

Un espace communautaire avant Noël

Ce projet pourrait passer d’abord par une salle communautaire, dont la construction devrait commencer d'ici le mois de juin et se terminer en décembre, juste à temps pour les fêtes.

C’est l’organisme Cadomin Community Society qui est à l'origine d'une demande de 4 millions de dollars, récemment approuvée par le comté de Yellowhead, qui s'est engagé à verser 2,25 millions de dollars pour le projet.

La société minière Teck Resources a fait un don de 400 000 $, tandis que la province accorderait un financement de 950 000 $. Des propriétaires de biens immobiliers et d'entreprises locales ont également fait des dons pour contribuer au projet.

Les mois d'hiver à Cadomin sont plutôt tranquilles. Photo : Carol Boyce

Il nous manque encore quelques centaines de milliers de dollars, mais nous sommes sur le point de franchir la ligne d'arrivée , confie Curtis Way.

La nouvelle salle permettrait à la communauté d'organiser des concerts de musique, des mariages et d’autres activités communautaires ainsi que des repas à partager en toute convivialité, notamment des rôtis de porc.

Un hameau achalandé pendant les fins de semaine

Cadomin se trouve à environ 50 kilomètres au sud de Hinton, dans le centre-ouest de la province. Bien que la communauté compte seulement 54 résidents toute l'année, la population monte à plus de 200 personnes lors des longues fins de semaine. Nous sommes un endroit très animé , dit Curtis Way.

C’est une région populaire notamment pour le VTT , la randonnée et la chasse, en particulier la chasse au mouflon.

« Nous sommes en quelque sorte le secret le mieux gardé de l'Alberta en ce qui concerne la vie à la montagne. » — Une citation de Curtis Way, président, Cadomin Community Society

Curtis Way est le président de la Cadomin Community Society, l'organisme à l'origine de la demande de construction d'une salle communautaire à Cadomin. Photo : Fournie par Curtis Way

Jusqu'à présent, la popularité croissante du hameau s'est limitée aux visites estivales. Or, cela pourrait changer, comme l'espère Leah Vallee, qui s’est installée à Cadomin dans les années 1970. Propriétaire du seul motel du hameau depuis plus de 30 ans, elle affirme que son téléphone sonne plus que jamais, les appels venant de la part de visiteurs potentiels.

L'année dernière, Leah Vallee et son mari ont acheté le seul magasin de Cadomin qui vend des produits tels que des croustilles et des boissons gazeuses. Le couple prévoit d'ouvrir un café ce mois-ci.

Selon Curtis Way, la salle communautaire pourrait également attirer d'autres types d'entreprises, notamment celles liées à l'organisation d'un ultramarathon.

Monty McNeice, d'Edmonton, qui organise le Klondike Ultra Marathon, à Fort Assiniboine, y songe. Il souhaite même que la nouvelle course puisse y être lancée en 2024 et que la salle communautaire pourrait servir de point de rencontre pour la course.

Avec les informations de Liam Harrap