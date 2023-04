La Journée du chandail orange ne sera pas un congé férié au Manitoba

Le Manitoba annonce qu'il n'est pas encore être prêt à faire de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation un jour férié provincial cet automne. Cette décision devrait venir « des communautés autochtones et pas de nous, les membres du gouvernement », déclare la première ministre Heather Stefanson.

La première ministre affirme que le gouvernement n’a pas réussi à établir un consensus à ce sujet pour la deuxième année consécutive.

Après plusieurs consultations, il n’y a pas forcément d’entente sur la forme que cette journée devrait prendre, alors on aimerait que cela évolue et que les Autochtones aient leur mot à dire là-dessus.

La Journée du chandail orange a été établie en 2013 pour commémorer les cas comme celui de Phyllis Webstad, à qui, dès son premier jour dans un pensionnat, on a enlevé le cadeau de sa grand-mère, un chandail orange.

En 2021, le gouvernement fédéral a ajouté à la symbolique de ce jour la célébration de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Cette journée est devenue fériée pour les travailleurs et les espaces fédéraux. D'autres provinces et territoires ont fait de même.

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, est lui aussi ouvert à l’idée d’un 30 septembre férié. Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a proposé un projet de loi visant à promulguer une journée fériée.

La première ministre ajoute que le 30 septembre continuera d'être une journée de réflexion et que les services non essentiels du gouvernement et les écoles seront fermés.

Avec les informations de Ian Froese