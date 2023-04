Deux jeunes filles de Tracadie ne peuvent pas visiter leur arrière-grand-mère à l’hôpital

Les deux fillettes, de neuf et sept ans, de Cathy Noël n'ont pas pu visiter leur arrière-grand-mère à l'Hôpital de Tracadie, dimanche dernier, le jour de Pâques.

Cathy Noël, de Tracadie, trouve très difficile que ses filles de neuf et sept ans ne puissent pas visiter leur arrière-grand-mère à l'hôpital. Photo : Gracieuseté

Lucienne Noël, âgée de 94 ans, se trouve à l'hôpital depuis novembre, en attente d'une place dans un foyer de soins.

Une petite visite et du chocolat

C'était juste pour un petit 5 minutes ou 10 minutes pour aller lui dire joyeuses Pâques et lui apporter du chocolat , explique la jeune mère. On est entrées dans l'Hôpital de Tracadie et on a tout de suite été arrêtées parce que mes enfants semblaient avoir moins de 12 ans.

« Les deux personnes à l'entrée ont dit : "Non, non, non, les personnes de moins de 12 ans n'ont pas le droit de venir visiter". » — Une citation de Cathy Noël, mère de famille de Tracadie

Cathy Noël raconte qu'elle est tout de même allée porter le chocolat à sa grand-mère pendant que ses deux filles l'ont attendue.

Elle a ensuite exprimé son incompréhension sur les réseaux sociaux.

C'est bon pour le moral

Le Réseau de santé Vitalité indique que seuls les enfants de 12 ans et plus, accompagnés d'un adulte, peuvent être des visiteurs. Ces restrictions sont en place pour éviter la propagation de la COVID-19.