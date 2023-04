Un livre électronique gratuit rassemble les discours et les photos de Steve Jobs

Une collection inédite de courriels, de discours, de photographies et d’entrevues du cofondateur d’Apple, le défunt Steve Jobs, a été rendue publique dans un livre électronique gratuit, Make Something Wonderful, grâce à l’initiative du site Steve Jobs Archive.

Cette organisation, fondée en 2022 par un trio formé de l’actuel PDG d’Apple, Tim Cook, la veuve de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, et le designer industriel Jony Ive, vise à honorer la mémoire de l’entrepreneur et inventeur américain, mort en 2011 à l’âge de 56 ans.

« La meilleure façon de comprendre une personne est de l'écouter directement. Et la meilleure façon de comprendre Steve est d'écouter ce qu'il a dit et écrit tout au long de sa vie. » — Une citation de Laurene Powell Jobs

Le livre offre notamment le point de vue du cofondateur d’Apple sur plusieurs événements de sa vie, de son enfance à son retour dans l’entreprise à la pomme après son éviction, en passant par son séjour dans les bureaux Pixar et de l’entreprise informatique NeXT.

Certains artéfacts n’ont jamais été dévoilés au public jusqu’à maintenant.

Make Something Wonderful offre une fenêtre inégalée sur la façon dont l'un des entrepreneurs les plus créatifs du monde a abordé sa vie et son travail , détaille-t-on sur le site de Steve Jobs Archive.

Le récit s’ouvre sur une citation de Jobs tirée d’une entrevue qu’il a réalisée en 2007 : Je crois que l'une des façons dont les gens expriment leur reconnaissance au reste de l'humanité est de créer quelque chose de merveilleux et de le diffuser.

Le livre électronique Make Something Wonderful, qui fait 194 pages, est offert sur Apple Books, l’application Libby ou encore sur le site Stevejobsarchive.com  (Nouvelle fenêtre) .