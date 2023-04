L’entreprise Bitfarms fera du minage de cryptomonnaie à Baie-Comeau

L'entreprise affirme que le projet va créer une vingtaine d'emplois permanents à Baie-Comeau.

La transaction est évaluée à 1,8 million de dollars américains, mais 60 % de la facture est payée en actions ordinaires de Bitfarms. Le reste est payé en espèces.

La compagnie affirme pouvoir mettre en service 11 MW d'ici le troisième trimestre de 2023 et les 11 MW restants au cours du deuxième semestre de 2024.

Un bail de 10 ans renouvelable a été signé et l'entreprise a la possibilité d’acheter le terrain à un prix fixe pendant toute la durée du bail.

En 2018, la compagnie avait visité Baie-Comeau dans le but de venir s'y installer. Bitfarms possède plusieurs usines de minage en Estrie et Montérégie.

Le vice-président principal des opérations et des infrastructures pour Bitfarms, Benoit Gobeil, explique que la ville de Baie-Comeau a été choisie pour son emplacement et son climat.

C’est un grand terrain pour justement s’il y a des développements ou d’autres mégawatts qu’on puisse faire des agrandissements. C’est sûr que la température nous aide beaucoup, étant donné qu’on utilise l’air pour refroidir nos machines directement. Les périodes d'été sont plus courtes , énumère Benoit Gobeil.

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, se réjouit de voir le projet se concrétiser. C’est le même projet, mais avec un changement de propriétaire, donc Bitfarms à la place d’Orion , a-t-il déclaré aux médias mardi matin.

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, et la conseillère en développement économique de la Ville, Marie-Josée Paradis, se sont adressés aux médias mardi.

« Mais nous ce matin, on est contents, car avec les mégawatts qui sont déjà accordés, on pourra aller de l’avant et additionner des revenus à la Ville de Baie-Comeau. »