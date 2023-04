La pêche au crabe en suspens à Terre-Neuve-et-Labrador

Tous les pêcheurs de la province se sont entendus pour rester à quai. Le prix qu’on nous offre, 2,20 $ la livre, ce n’est pas assez , affirme Chad Waterman, un crabier qui promet d’ attendre une semaine ou deux, même trois, en espérant obtenir un meilleur prix .

Chad Waterman est pêcheur depuis 2007. Il affirme n'avoir jamais vu un prix du crabe des neiges aussi bas. Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

Il faut comprendre que le prix du diesel augmente, le prix de l’appât aussi, tout augmente en ce moment , explique Chad Waterman. Cinquante ou 60 cents [de plus], ça représenterait beaucoup d’argent pour les communautés rurales de Terre-Neuve.

La pêche au crabe est la plus lucrative de Terre-Neuve-et-Labrador, permettant à plusieurs villages côtiers de se remettre du moratoire sur la pêche à la morue décrété en 1992. Mais la saison en cours s’annonce très difficile.

Les crabiers terre-neuviens ont reçu en moyenne 7 $ la livre pour leurs prises l'an dernier, un prix record, rapportant 760 millions de dollars aux communautés rurales de la province. Le prix des prises, cette année, est pour le moment 70 % moins élevé qu’en 2022, en vertu d’une décision rendue jeudi dernier par un panel indépendant.

Surabondance de crabes sur le marché

L’analyste de l’industrie des pêches, John Sackton, explique qu’il existe une surabondance de crabes des neiges sur le marché américain. Un prix bas est inévitable en attendant que les détaillants se débarrassent des dizaines de milliers de tonnes de crabes qu’ils entreposent déjà.

John Sackton, analyste américain du marché des produits marins Photo : Radio-Canada / Robert Short

L’expert basé à Boston indique que pendant la pandémie, les consommateurs qui dépensaient moins sur les spectacles et les restaurants ont acheté plus souvent des aliments de luxe comme des fruits de mer. Vers la fin de la pandémie, ces mêmes consommateurs achetaient moins de crabes, mais les exportations canadiennes vers les États-Unis ont continué au même rythme effréné.

Il y a énormément de crabes qui ont été entreposés et qui n’ont toujours pas été vendus , rappelle-t-il. Si on veut se débarrasser de cette surabondance, il va falloir augmenter les ventes au détail d’au moins 1 million de livres par semaine. La seule façon d’y arriver est de rendre les prix plus attirants.

John Sackton croit donc que les crabiers terre-neuviens repoussent leur saison en vain.

C’est le marché qui décide du prix. Pur et simple. Personne ne pourra vendre du crabe à un prix plus élevé , affirme-t-il, en notant que les crabiers des Maritimes et du Québec, qui n’ont pas reporté leur saison, reçoivent environ le même prix pour leurs prises que celui offert aux Terre-Neuviens.

Une catastrophe économique à l'horizon?

Le FFAW-Unifor, le syndicat des pêcheurs, réclame tout de moins l’intervention du gouvernement provincial, évoquant la catastrophe économique que le prix actuel du crabe pourrait entraîner.

Il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui n’ont pas de revenu à cause du prix actuel. On a des gens au chômage qui pourraient faire faillite , affirme Greg Pretty, président du FFAW-Unifor, qui demande une réunion avec le premier ministre, Andrew Furey, et le ministre du Travail, Bernie Davis, pour discuter de la situation. Le cabinet du premier ministre n’a pas répondu aux questions de Radio-Canada.

Plusieurs pêcheurs de crabe des neiges du port Prosser's Rock à Saint-Jean ont décidé de ne pas prendre la mer en raison du bas prix qui leur est offert. Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

Ryan Cleary, président de l’association des pêcheurs, SEA-NL, recommande aux crabiers de vendre leurs prises directement aux consommateurs sur le quai. Il leur recommande de fixer le prix à 5 $ ou 6 $ la livre.

Il reconnaît que la population locale ne pourra consommer qu’une fraction du quota de crabe des neiges à Terre-Neuve-et-Labrador, qui a augmenté de 10 % cette année pour atteindre 54 000 tonnes. Terre-Neuve-et-Labrador ne compte que 530 000 habitants.

Ryan Cleary critique le système utilisé pour fixer le prix du crabe à Terre-Neuve-et-Labrador. Selon les règles actuelles, le FFAW-Unifor et l’Association des producteurs de fruits de mer proposent un prix à un panel indépendant, qui doit donner raison à l’une des deux parties.

Le panel a tranché en faveur des transformateurs, qui avaient demandé un prix à 2,20 $ la livre. Le FFAW-Unifor avait demandé un prix à 3,10 $ la livre.

Pourquoi faut-il choisir un des deux pris au lieu de trouver un juste équilibre? se demande-t-il.

Avec les informations de Kyle Mooney et de Chris O'Neill-Yates, de CBC