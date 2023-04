Risque d’inondations et d’embâcles dans le sud de la Saskatchewan

L'Agence de la sécurité de l'eau de la Saskatchewan (WSA) demande au public de rester sur ses gardes face à des risques d'embâcles et d'éventuelles inondations dans le sud de la province, à la suite de la forte précipitation de neige et du ruissellement.

Dans un communiqué publié lundi, l’agence précise que les embâcles augmentent le risque d'inondations, car ils perturbent le cours normal de l’eau et provoquent des ruptures de digues.

Bien que les embâcles ne soient pas rares à cette époque de l'année, des débits d'eau plus élevés que prévu ont été enregistrés ou sont attendus sur le ruisseau Swift Current, la rivière Moose Jaw, la rivière Qu'Appelle et celle de Wood River, et de la glace est toujours présente sur ces cours d'eau , écrit la WSA .

Afin de réduire les débits dans la ville de Swift Current, l’agence indique qu’elle détournera de l'eau dans le canal principal de la municipalité, mardi.

Aussi, selon l’agence, le ruissellement dans les zones situées en amont du bassin de la rivière Moose Jaw est plus élevé que prévu.

L'Agence de la sécurité de l'eau de la Saskatchewan appelle les résidents dans les régions en question à faire preuve de prudence.

Toutefois, la température chaude et des débits plus élevés peuvent affaiblir l'intégrité de la glace et réduire le risque d'embâcle, indique la WSA .

D’ailleurs, dans un communiqué, le Service des incendies de la ville de Saskatoon avertit les gens que l’épaisseur de la glace de la rivière Saskatchewan Sud n’est pas suffisante pour s'adonner à des activités hivernales.

La glace sur la rivière Saskatchewan Sud a commencé à fondre. La glace qui recouvre cette masse d'eau est instable et n'est donc jamais sûre pour les activités récréatives hivernales , écrit le Service des incendies.

Selon la Ville des Ponts, la glace doit atteindre une épaisseur minimale de huit pouces pour être considérée comme sûre.