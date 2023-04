Litiges locateurs-locataires : des audiences virtuelles pour réduire les délais

Cette mesure est incluse dans le projet de loi déposé le 6 avril par le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, pour s’attaquer à la crise de l’offre de logements et contribuer à faciliter et à rendre plus abordable la vie des Ontariennes et des Ontariens.

Avec ce projet de loi, la province espère réduire l'arriéré des litiges entre locateurs et locataires, y compris les demandes d’expulsion.

La chargée des communications pour Tribunaux Ontario, Janet Deline, a déclaré à CBC News que la tenue d’audiences virtuelles est une nouvelle méthode de prestation qui a été mise en place pendant la pandémie.

Elle ajoute que l'ajout d'arbitres devrait permettre aux habitants des régions rurales et éloignées de la province, y compris le Nord de l'Ontario, d'assister plus facilement aux audiences.

En tenant des audiences en ligne et en mettant de côté le modèle régional de planification en personne, cela permet une plus grande flexibilité d'horaire et de maximiser la couverture d'un arbitre dans toute la province , a déclaré Mme Deline.

« Le temps de déplacement, l'absence du travail et les frais de garde d'enfants sont souvent signalés comme des obstacles à l'accès à la justice. Ces difficultés sont exacerbées dans les régions éloignées et rurales, où les distances à parcourir peuvent être importantes. » — Une citation de Janet Deline, chargée des communications pour Tribunaux Ontario

Les audiences virtuelles ont amélioré l'accès à la justice pour de nombreuses personnes , affirme Janet Deline.

Une décision bien accueillie par un résident de Sudbury

Tristan Ritchie, qui habite Sudbury, applaudit la décision de la province de réduire l'arriéré des cas d'expulsion à la CLI .

En plus d'être un agent immobilier, il possède huit propriétés à Sudbury.

Il explique qu'il a dû à plusieurs reprises s'adresser à la Commission de la location immobilière pour expulser des locataires, généralement pour défaut de paiement du loyer.

Une fois que le propriétaire a émis l'avis d'expulsion, le processus peut durer des mois, voire des années, avant qu'une solution ne soit trouvée.

Les locataires ne sont pas obligés de quitter les lieux jusqu'à ce que leur affaire soit entendue par le tribunal.

Selon M. Ritchie, il s'agit d'un jeu d'attente ardu qui ne permet généralement pas au propriétaire de récupérer son manque à gagner.

La plus grande crainte de tout investisseur est d'avoir à se rendre à la CLI , souligne M. Ritchie. Il n'y a pas que la question de l'argent qui est en jeu, mais aussi celle des délais. C'est l'incertitude et le fait de ne pas savoir où cela va nous mener, et ce n'est probablement pas en notre faveur , déplore-t-il.

Un nombre de demandes d’expulsions élevé

Selon Tribunal Watch Ontario, un groupe de personnes préoccupées par l'intégrité du système judiciaire de l'Ontario, la CLI reçoit chaque année environ 80 000 demandes d'audience dans toute la province.

La majorité des demandes, plus de 90 %, sont des demandes d'expulsion de propriétaires, selon le groupe.

Tribunaux Ontario, un groupe de 13 tribunaux décisionnels qui jouent un rôle important dans l’administration de la justice en Ontario, a déclaré que son rapport annuel 2022 montre que la CLI avait 32 800 affaires actives à la fin de l'année.

Avec les informations de CBC