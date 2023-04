Multiples accusations d’agressions sexuelles contre un homme après la fouille de sa maison

Un homme de 59 ans, habitant à Chestermere, est accusé de plusieurs agressions sexuelles et d’enlèvement contre des travailleuses du sexe de Calgary.

La police a déposé plus d'une douzaine d'accusations contre Richard Robert Mantha dont une pour enlèvement, deux pour séquestration, deux pour agressions sexuelles armées et une pour agression sexuelle avec infliction de lésions corporelles.

Selon la police de Calgary, Richard Robert Mantha a approché au moins trois femmes, entre décembre 2021 et mars 2023, sur une avenue du quartier Forest Lawn, connue comme étant un lieu de prostitution.

Les femmes auraient ensuite été droguées et emmenées dans une propriété à l'est de la ville, où elles auraient été agressées physiquement et sexuellement , poursuit le communiqué de presse de la police.

Avant le dépôt des accusations, les agents de Calgary ont perquisitionné le logement locatif de l’accusé et le terrain de la propriété. Ce logement est situé à seize kilomètres à l’est de Chestermere, en zone rurale.

La police indique également qu’avant son arrestation, il y avait déjà trois mandats d’arrêt contre Richard Robert Mantha pour agressions sexuelles causant des blessures et qu’il ne s’est pas présenté en cour.

Au cours des dernières semaines, cette enquête a évolué rapidement , ajoute dans le communiqué de presse, la sergente-cheffe par intérim, Shelby Stewart.

« Nous remercions les victimes qui se sont manifestées et qui nous ont fait confiance lors de cette enquête. » — Une citation de Shelby Stewart, sergente-cheffe par intérim, police de Calgary

La perquisition de la propriété rurale a commencé jeudi à 8 h. L’attention des recherches a surtout été portée sur une remise derrière la maison. Il y avait plusieurs véhicules de police incluant un camion de commande mobile stationné devant la maison.

La perquisition de la propriété où vit Richard Robert Mantha devrait prendre fin mardi, indique la police de Calgary. Photo : Radio-Canada / Tom Ross

Durant la fin de semaine, les agents ont installé des projecteurs sur le périmètre de la propriété et une très grande tente bleue a été montée à l’arrière. L’enquête continue même s’il y a eu une arrestation. La police a ajouté qu’elle étudie des cas de personnes disparues, et des chiens détecteurs de restes humains ont été déployés sur la propriété.

Qui sait où cela nous mènera , a déclaré le surintendant Cliff O'Brien à propos de l'enquête. Je ne veux rien exclure . Il a ajouté qu’il pourrait y avoir de nouvelles accusations.

La première comparution de Richard Robert Mantha est prévue pour mercredi. Aucune de ces allégations n'a été prouvée en cour. La police de Calgary demande à toute personne ayant des informations de la contacter.

Avec des informations d'Omar Sharif