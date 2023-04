TikTok comme accélérateur de carrière musicale

Bien que critiqué pour ses risques de sécurité et son côté addictif , TikTok présente un avantage non négligeable pour les créateurs tentant de se faire connaître du grand public. Musiciens de la région d’Ottawa et de Gatineau, Nick Durocher, alias TALK, Martin Duford et le duo Many Hundred Towns utilisent la plateforme comme catalyseur de carrière.

Nick Durocher, alias TALK : chanter Mars et décrocher la lune

Nick Durocher, alias TALK Photo : Avec la gracieuseté de TALK / Jonathan Weiner

Assurer une présence régulière sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, est aujourd’hui une stratégie incontournable. C’est la seule façon de montrer [sa] musique au monde , assure Nick Durocher, alias TALK.

Tu dois faire ça [...], mais ce n’est pas quelque chose que je suis excité de faire. Parfois, je veux juste faire de la musique au lieu de [produire] du contenu , confie le chanteur originaire d’Ottawa.

Ce dernier reconnaît que la démarche n’est pas complètement négative . Jusqu’à la pandémie, le musicien de 27 ans faisait des tournées en tant que bassiste d’un groupe de country  (Nouvelle fenêtre) .

Confiné dans la région chez ses parents, déprimé, Nick Durocher compose Run Away to Mars et la partage sur TikTok. La chanson cumule des millions de vues, avant que le scénario ne se répète sur Spotify et YouTube.

Le chanteur enchaîne les entrevues, reçoit une invitation au Late Late Show de James Corden et reprend les tournées. Il assurera la première partie de trois concerts de Shania Twain, en octobre prochain, et envisage de retourner chanter en Europe, grâce à la visibilité que TikTok lui assure outre-Atlantique.

« Tous les TikTok sont un billet de loterie. [...] Si ça fonctionne bien, ça peut changer ta vie. Et ça m'est arrivé. » — Une citation de Le musicien et chanteur Nick Durocher, alias TALK

Ce dernier croit que son succès sur Internet a convaincu le label Capital Records de le prendre sous son aile. Il y a des programmes, des algorithmes qui regardent ce qui fait disruption sur les réseaux sociaux. Et mon nom était sur une liste , explique-t-il.

Il n’a pas l’intention de réduire sa cadence sur TikTok. Selon le chanteur, le temps qu’il y investit a plus de valeur que toute action entreprise par la maison de disques. En tant qu’artiste, tu as le contrôle de ton destin , conclut-il.

Martin Duford : miser sur le pouvoir de découvrabilité de TikTok

L'auteur-compositeur-interprète de nouveau country Martin Duford Photo : Avec la gracieuseté de Martin Duford / Nova ViZion

Pour ses premiers pas sur TikTok, Martin Duford a choisi d’appliquer les conseils de Charles Côté, du blog de développement personnel Drôlement inspirant.

Il m’a dit : “Poses-en 10 par jour et arrange-toi pour que le Québec au complet sache qui est Martin Duford” , raconte le chanteur.

Originaire de Saint-Pierre-de-Wakefield, le jeune auteur-compositeur-interprète de nouveau country s’applique alors à publier du contenu quotidiennement.

Dès que j’avais un temps de lousse, je me réservais du temps pour ça. Puis, ça a fonctionné. J'arrive à plus de 10 millions de visionnement maintenant sur mes vidéos , mentionne Martin Duford.

On voit des chiffres, mais l’argent ne me sort pas par les oreilles , plaisante-t-il. Concrètement, ce que ça m'a apporté, c’est des gens qui ne me connaissaient pas et qui sont venus me voir en spectacle.

Comparant le nombre de ses abonnés, il assure que la découvrabilité se fait plus rapidement sur TikTok que sur Facebook. Cela lui assure un public et des possibilités de collaboration avec des artistes qui découvrent son univers artistique.

À 22 ans, le chanteur admet avoir ajouté une casquette de créateur de contenu à celle d’artiste, ce qui nécessite une implication soutenue et régulière.

« Ça ne prend pas de temps pour que les gens nous oublient. [...] Il faut [constamment] mettre des bûches dans le poêle, sinon il ne reste que de la braise. » — Une citation de Martin Duford, auteur-compositeur-interprète

Si l’exercice de publier sur les réseaux sociaux et TikTok ne l’enchante pas toujours, il s’est bâti une belle communauté en peu de temps.

Martin Duford maîtrise si bien l’exercice qu'il gère à présent le compte TikTok des Rats d'Swompe, groupe de la région dont le rock traditionnel séduit jusqu’en France grâce à l'application.

Many Hundred Towns : préparer le terrain, en attendant un album

Grégory-Manuel Ponce-Quintal et Anthony-Manuel Lopes du duo musical Many Hundred Towns Photo : Avec la gracieuseté de Many Hundred Towns

À 21 ans, Grégory-Manuel Ponce-Quintal et Anthony-Manuel Lopes sont les deux membres de Many Hundred Towns, qui, pour l’instant, existe essentiellement sur TikTok.

Encore confidentiel, le duo musical explore de manière assez expérimentale TikTok, un terrain de jeu idéal pour explorer des reprises, tester des compositions originales, mais aussi tenter de cerner les attentes du public.

C’est en tandem que les deux étudiants explorent le potentiel de la plateforme. S’ils signent plusieurs de leurs chansons à deux, Grégory-Manuel Ponce-Quintal chante et incarne le visage du groupe, tandis qu’Anthony-Manuel Lopes s’occupe des réseaux sociaux, analysant les données et les statistiques.

« TikTok, c’est une merveilleuse façon d’essayer de se faire connaître et de partager notre style à tout le monde. » — Une citation de Grégory-Manuel Ponce-Quintal, chanteur du duo Many Hundred Towns

Le duo s’est d’abord lancé en anglais, avant de tester un compte francophone, sur les conseils du père du chanteur, qui l’encourage à partager des chansons en français.

C’est vrai, on est au Québec : le français, c’est important. [...] Et ça a super bien marché. La première vidéo a fait quasiment 1 million de vues , mentionne-t-il.

Dans la foulée, la reprise de La Bohème a très bien marché sur Spotify , relève Grégory-Manuel Ponce-Quintal. Mais [...] ce n’est pas parce qu’une vidéo fait 1 ou 14 millions de vues que ta chanson va faire 14 millions d’écoutes.

Il estime à 10 % la part du public qui va réellement écouter, puis s’engager et suivre. Mais 10 % de plusieurs milliers, c’est vraiment super. Pour des petits artistes de la région de Gatineau, c’est quand même super cool de se réveiller un matin et de voir que les gens apprécient ta chanson , ajoute-t-il.

En attendant une petite tournée au Québec et en Ontario l’été prochain, Many Hundred Towns aura l’occasion de vérifier l’engouement du public en juin, lorsque sortira Monologue. Ce premier album proposera une douzaine de chansons en anglais, en français et en espagnol, soit les langues de leurs trois comptes TikTok.