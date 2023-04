Eaux usées : 18 municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue en non-conformité

L’an dernier, 18 municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue ont fait l’objet d’avis de non-conformité aux normes environnementales pour avoir rejeté leurs eaux usées non traitées en milieu naturel.

La plupart d'entre elles ont toutefois entrepris des démarches afin de moderniser ou de mettre en place un système de traitement, avec l’aide du Programme d'infrastructures municipales d'eau, aussi appelé PRIMEAU.

Ce programme, entré en vigueur en décembre 2019 et doté d'une enveloppe d'aide financière de 670 millions de dollars de Québec, vise à soutenir les municipalités dans le cadre de la mise aux normes de leurs infrastructures.

Les municipalités ayant fait l’objet d’un avis de non-conformité pour leurs rejets d’eaux usées non-traitées : MRC d’Abitibi-Ouest : Authier, Chazel, Gallichan, La Reine, Normétal, Poularies, Roquemaure, Sainte-Germaine-Boulé, Sainte-Hélène-de-Mancebourg

MRC de Témiscamingue : Belleterre, Fugèreville, Guérin, Latulipe-et-Gaboury, Laverlochère-Angliers, Nédélec

MRC d’Abitibi : Champneuf et Rochebaucourt

MRC de la Vallée-de-l’Or : Belcourt

Des travaux à prévoir

Comme l'explique la directrice générale de la Municipalité de Roquemaure, France Pelletier, les premières étapes de la démarche sont déjà bien entamées dans la petite localité d'Abitibi-Ouest.

On a fait appel à des ingénieurs pour évaluer l’ampleur de la tâche et c’est déjà bien mis en marche. Les travaux devraient se faire d’ici l’année prochaine. Dans le programme PRIMEAU, tous les travaux doivent être complétés avant le 31 mars 2025 , souligne-t-elle.

À Nédélec, au Témiscamingue, la directrice générale Lise Dénommée affirme aussi que plusieurs étapes sont déjà franchies dans le cadre de la modernisation des infrastructures de traitement des eaux usées.

Les plans et devis ont déjà été envoyés au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Il doit les réviser et apporter les changements nécessaires. La prochaine étape, ce sera de passer en appel d’offre, mais je peux vous confirmer que les travaux ne vont pas commencer avant 2024 , indique Mme Dénommée.

Déversement d'eaux usées à Fugèreville : les travaux sont prévus pour 2024 ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Des matins en or Déversement d'eaux usées à Fugèreville : les travaux sont prévus pour 2024. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Dans le cas de Fugèreville, également au Témiscamingue, une première rencontre d’information s’est tenue lundi soir en prévision des prochains travaux.