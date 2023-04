Charlotte Cardin est de retour avec Confetti, « un hymne aux introvertis » 

Confetti est un hymne aux introvertis. J’ai réalisé que chaque fois que je me retrouvais en soirée, il y avait un moment où j’avais besoin d’aller me ressaisir dans les toilettes pour arriver à me recentrer, explique la chanteuse dans un communiqué. Quand je m’en suis rendu compte, je me suis dit "je dois écrire une chanson à ce sujet".

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La chanson rythmée, réalisée par Lubalin et Jason Brando, est la première nouveauté de Charlotte Cardin depuis le succès monstre de Phoenix, son premier album complet, lancé en 2021. Ce dernier a notamment remporté quatre prix Juno et un prix Félix en plus d’avoir reçu une nomination pour le Prix de musique Polaris en 2021.

Charlotte Cardin sera l’invitée mardi de la populaire émission de radio The Zane Lowe Show, diffusée sur Apple Music. Pilotée par le directeur créatif mondial d’Apple Music, l’émission a accueilli nombre de personnalités influentes de l’industrie comme Adele, Depeche Mode, Harry Styles, Ozzy Osbourne, Taylor Swift ou encore U2.