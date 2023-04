Un pas de plus vers le prolongement du boul. du Mi-Vallon à Sherbrooke

Rappelons que le boul. du Mi-Vallon sera prolongé pour rejoindre le boul. René-Lévesque.

Depuis l'ouverture du boul. René-Lévesque, entre le boul. Industriel et la rue Henri-Labonne, la circulation automobile a augmenté dans les rues locales avoisinantes. Pour limiter la problématique, trois options de tracés ont été élaborées.

Pour le moment, l'option qui fait consensus est la deuxième option : l'installation d'une saillie végétalisée au coin de la rue Majorelle. Cet ajout empêcherait notamment la circulation automobile sur Marjorelle en provenance du boulevard du Mi-Vallon. Atout non-négligeable pour la Ville, cette solution augmente les surfaces végétalisées dans le secteur. Toutefois, cette option transfère le trafic de Marjorelle vers Molinari et amène une certaine difficulté d'entretien.

On peut voir, en haut à gauche, la saillie végétalisée que souhaite implanter la Ville de Sherbrooke sur la rue Majorelle. Photo : Ville de Sherbrooke

La proposition qui est sur la table coûterait 2,6 millions de dollars. Toutefois, les propriétaires riverains seront mis à contribution.

Les deux autres options élaborées proposaient le raccordement des rues Marjorelles et Molinari à Mi-Vallon ou de fermer la rue Marjorelle avec un rond-point.

Plusieurs étapes sont à venir avant la construction de ce prolongement. Les appels d'offres pour la préparation des plans et devis doivent être lancés, les citoyens doivent être rencontrés et les plans et devis doivent être faits. La Ville vise un début de travaux à l'automne 2023. Entre temps, le dossier reviendra lors de la prochaine séance du conseil municipal pour l'approbation finale des élus.