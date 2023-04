À l'invitation de Taïwan, une délégation d'une dizaine d'élus à la Chambre des communes du Canada est à Taipei jusqu'à vendredi. Ils vont notamment rencontrer la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen. Le but de la visite? Renforcer les liens économiques – Taïwan est le cinquième partenaire commercial d’Ottawa en Asie – et politiques avec l’île, alors que les tensions sont grandissantes entre elle et la Chine. Même si les séjours d’élus canadiens à Taïwan sont fréquents, pour un expert, le moment choisi n’est pas anodin.