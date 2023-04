Timothée Chalamet va bientôt se glisser dans la peau de Bob Dylan au cinéma

Le cinéaste a aussi confié que l’acteur franco-américain de 27 ans va interpréter de sa propre voix les chansons de Bob Dylan qui seront dans le film.

Évidemment! , avait répondu James Mangold lorsque le journaliste de Collider lui a demandé, lors d’un événement la semaine dernière à Londres, si Timothée Chalamet chantera lui-même les pièces.

Peu de détails ont été révélés publiquement sur le film en chantier, depuis que les rumeurs à son sujet ont commencé à circuler, en 2020.

Sa date de sortie et son titre, par exemple, demeurent incertains. On devrait y voir apparaître d’autres figures célèbres de l’époque de Dylan, dont Joan Baez, Pete Seeger et Woody Guthrie.

C’est une époque tellement incroyable dans la culture américaine, a expliqué James Mangold à Collider. [...] [Avec] l’histoire du jeune Bob Dylan de 19 ans qui arrive à New York avec deux dollars dans les poches et devient une sensation mondiale en moins de trois ans.