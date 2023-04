Le grand ménage du printemps s’amorce à Sherbrooke

Les habitués du parc Jacques-Cartier et de la promenade du Lac-des-Nations devront revoir leurs habitudes pour les prochains jours. À compter de ce mercredi, l'endroit sera inaccessible dès 6 h, et ce, pour 24 h pour permettre aux équipes de procéder à son grand ménage annuel.

Le ménage sera également fait dans les sentiers situés entre le parc Jacques-Cartier et l'autoroute 410. Cet entretien devrait être terminé vendredi.

Le nettoyage des rues est également amorcé. Les opérations se dérouleront jusqu'à mi-mai. Pour savoir si votre rue sera nettoyée, il suffit de consulter la carte interactive disponible sur le site de la Ville de Sherbrooke. On demande aux citoyens de libérer le devant de leur résidence d'objets encombrants (autos, paniers de basketball, bacs à déchets, etc.) et de ne pas faire d'amas de pierres dans la rue. Aussi, on rappelle qu'il ne faut pas disposer la pierre et le sable ramassés dans le bac à déchets. Il est proposé de garder ces pierres abrasives pour l'utiliser l'hiver prochain.

Et si la piqûre du ménage vous atteint aussi, sachez que la période d'inscription pour la collecte des gros déchets et des résidus encombrants est commencée. Pour bénéficier du service, il suffit de remplir un formulaire disponible sur le site internet de la Ville de Sherbrooke. Les baignoires, tapis, sièges d'auto, piscines démontées, matelas et meubles, entre autres, sont acceptés. Par contre, vous devrez trouver un autre plan pour vous débarrasser d'électroménagers, d'objets en métal, de télévisions, de barbecues, outils électriques, de vélos et de matériaux de construction, notamment.