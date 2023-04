Glencore ajoute 8,2 milliards $ US à son offre pour la minière Teck

La minière suisse Glencore a modifié son offre non sollicitée pour la prise de contrôle de Teck Resources en y incluant une composante en espèces de 8,2 milliards $ US.

En vertu de l'offre révisée, les actionnaires de Teck recevraient 24 % du regroupement des activités métallurgiques des deux sociétés, ainsi que l'argent.

Dans la proposition initiale de Glencore, qui était uniquement composée d'actions, Glencore aurait acquis Teck, puis essaimé les activités métallurgiques des deux entreprises ainsi que certaines parties des activités de marketing de Glencore en une seule société. De leur côté, les activités de charbon des deux entreprises et d'autres actifs connexes auraient formé une entité distincte.

Glencore a reconnu mardi que certains investisseurs de Teck préféraient peut-être une sortie complète du secteur du charbon et que d'autres pourraient ne pas vouloir être exposés au charbon thermique.

Teck Resources a rejeté une offre non sollicitée de 22,5 milliards de dollars de la société minière suisse Glencore. Photo : Cole Burston/Bloomberg

En conséquence, nous sommes prêts, à faire une modification de la transaction proposée en introduisant un élément en espèces pour racheter à vos actionnaires leur exposition au charbon , a écrit le chef de la direction de Glencore, Gary Nagle, dans une lettre envoyée au conseil d'administration de Teck.

Teck avait rejeté l'offre non sollicitée initiale de Glencore à la faveur de son propre plan, annoncé en février, qui prévoyait que ses activités métallurgiques et celles du charbon seraient scindées en deux entreprises distinctes.

La minière établie à Vancouver a fait valoir que son plan offrirait aux actionnaires plus de choix et de moyens de maximiser la valeur, puisqu'ils détiendraient des actions à la fois dans Teck Metals et dans la nouvelle société spécialisée en charbon, Elk Valley Resources.

Teck est contrôlée par la famille Keevil, qui détient les actions de catégorie A de la société avec la société japonaise Sumitomo. Norman B. Keevil, président émérite de Teck, a déclaré au quotidien Globe and Mail qu'il ne voyait aucun intérêt à ce que Teck soit vendue à Glencore.