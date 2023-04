Manque criant de relève en agriculture

Dans 10 ans, plus de 40 % des agriculteurs canadiens auront pris leur retraite et 66 % des producteurs n’ont aucune relève de prévue, selon un rapport. « L’agriculture du Canada est sur le point de vivre l’une des plus grandes transitions de son histoire », résume le document.

C’est absolument inquiétant, ce sont des chiffres qu’on voit depuis plusieurs années et on tente de sonner l’alarme comme différents groupes sur le vieillissement de la population , souligne Meghan Jarry, productrice laitière et membre de l’exécutif de la Fédération de la relève agricole du Québec, en réaction au rapport préparé par la Banque Royale du Canada, le Boston Consulting Group Center for Canada’s Future et l’Arrell Food Institute de l’Université de Guelph.

En plus de vieillir, le bassin d’agriculteurs ne cesse de se rétrécir au Canada. Entre 2001 et 2021, ils sont passés de 346 000 à 262 000.

Ce manque de relève s’ajoute à la pénurie de main-d'œuvre déjà problématique dans le secteur. D’ici 2033, il pourrait manquer 24 000 travailleurs.

Devant ces constats, le rapport fait quelques recommandations. Être agriculteur, c’est un mode de vie, c’est un choix qu’on fait qui demande beaucoup d’efforts et de travail. Et, les outils ne sont pas nécessairement en place ou adaptés pour permettre de prendre la relève facilement , indique la productrice laitière, en accord avec celui-ci.

L’immigration, une solution?

Meghan Jarry préconise la mise en place de politiques facilitant l’accès aux terres agricoles. Ça coûte cher d’acheter une ferme, sans parler de l’accès à la terre qui est un gros morceau un peu partout au Québec. La valeur des terres est en constante augmentation entre autres avec la spéculation qui se passe autour de celles-ci avec l'étalement urbain , remarque-t-elle.

Elle croit que le gouvernement québécois devrait s’inspirer du gouvernement fédéral concernant certains incitatifs fiscaux. On attend toujours que le Québec s’aligne sur les modalités. On veut avoir un financement adapté aux relèves agricoles pour leur donner des outils et des incitatifs fiscaux pour favoriser la vente à une relève. Présentement, c’est plus avantageux de vendre à un étranger qu’à ton enfant, ce qui n’est pas idéal dans le modèle qu’on veut , affirme la productrice.

De son côté, le rapport suggère de mettre en place des politiques misant entre autres sur l’immigration. Pour faire face à la potentielle crise des compétences qui guette l’industrie, les auteurs proposent d’attirer 30 000 immigrants capables de reprendre des fermes ou d’établir leurs propres productions.

La solution la plus rapide se trouve à nos frontières. L’octroi d’un statut de résident permanent à plus de 24 000 travailleurs agricoles et 30 000 exploitants pourrait combler les pénuries liées à la retraite et aux postes vacants , écrivent les auteurs.

Meghan Jarry ne croit pas que l’immigration devrait être la principale solution étudiée. Oui, je pense qu’en amenant des immigrants qui pourraient être intéressés par notre agriculture, ça va diversifier le modèle, ça va amener plus de personnes, mais ils vont éventuellement se heurter aux mêmes problèmes qui nous, on vit présentement , révèle-t-elle.

Pour la productrice, c'est comme si une étape était sautée. Si la relève ne répond pas à la demande une fois que tous les outils sont en place, bien entendu on peut passer par l’immigration. Ce qu’on veut, ce sont des gens intéressés et passionnés qui veulent faire ce métier , poursuit-elle.

