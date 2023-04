En grève, les avocats de l’aide juridique pressent Québec d’entendre leurs demandes

En entrevue sur ICI RDI mardi, la présidente du syndicat, Justine Lambert-Boulianne, a expliqué que cet arrêt de travail était un mal nécessaire , après plus de trois ans sans contrat de travail.

La grève doit durer jusqu'au 17 avril. On a hâte que ça se règle , soutient Me Lambert-Boulianne.

Bien qu'ils assurent avoir pris les mesures pour diminuer au maximum l'impact sur [leur] clientèle, les avocats de l'aide juridique affirment que la grève entraîne beaucoup de remises . Des procès, par exemple, doivent être reportés de plusieurs mois.

C'est sûr que ça met du sable dans l'engrenage, reconnaît Me Lambert-Boulianne, qui précise qu'en cour, en matière de droit familial, à peu près la moitié des gens sur le rôle sont représentés par des avocats permanents de l'aide juridique.

L'aide juridique n'est pas considérée comme un service essentiel. Cependant, les avocats qui travaillent au sein de ce service juridique public doivent, en vertu de leurs obligations déontologiques, assurer un certain service minimal .

Un avocat devra par exemple être présent pour la comparution d'un détenu qu'il représente, ou à l'audience d'un enfant qui fait l'objet d'une ordonnance de placement en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ).

Mais outre ces impératifs, les membres du Syndicat de l'aide juridique de Montréal et Laval– CSN sont bel et bien en grève. Ainsi, depuis jeudi dernier, le service de garde téléphonique de Montréal est fermé.

Ce sont les avocats de l'aide juridique qui répondent aux citoyens du Québec – peu importe leur revenu – qui sont en état d'arrestation et qui veulent exercer leur droit constitutionnel à être représentés par un avocat, rappelle Justine Lambert-Boulianne : et ça, c'est fermé depuis jeudi dernier .

Même chose pour les comparutions, qui doivent survenir dans les 24 heures suivant une arrestation : ça crée des délais , souligne-t-elle.

Me Lambert-Boulianne souligne que les impacts de cette grève, tels que des arrêts de procédure, pourraient survenir dans quelques mois.

La parité de rémunération

Les avocats de l'aide juridique ont pour employeur la Commission des services juridiques, une corporation indépendante, qui répond son financement du Conseil du Trésor. Les avocats syndiqués réclament la parité de rémunération avec les procureurs de la Couronne, qu'ils avaient encore avant que leur contrat de travail vienne à échéance, fin 2019.