Le transport en commun de Rouyn-Noranda au banc d’essai

Le service de transport par autobus de Rouyn-Noranda sera gratuit à compter du 1er mai prochain. La Ville souhaite faire découvrir ce service aux citoyens et envisage d'optimiser ses circuits.

À quelques jours de l’entrée en vigueur de cette mesure incitative, la question de l’attractivité du service se pose, notamment pour les travailleurs, alors que les circuits actuels effectuent de longues boucles dans la ville plutôt que de se rendre directement d’un point A à un point B.

Suivez-nous en autobus et en voiture pour comparer le temps de déplacement. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Les deux cas de figure, à savoir le trajet entre le quartier Sacré-Cœur et l’UQAT ainsi que celui entre le secteur de la montée du Sourire et l’hôpital, ont donné des résultats similaires.

Dans les deux cas, les itinéraires en autobus ont pris quatre fois plus de temps qu’en voiture.

Cela s’explique en bonne partie par la trajectoire en boucle qu’empruntent les autobus, tout particulièrement sur le circuit 10.

Le trajet en autobus pour relier le quartier Sacré-Cœur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue a pris quatre fois plus de temps que celui en voiture. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Ne pas oublier les gens sans voiture

Questionné à savoir si la mise en œuvre de la gratuité ne pourrait pas représenter un coup d’épée dans l’eau dans ce contexte, Martin Trépanier, titulaire de la Chaire en transformation du transport et professeur à Polytechnique Montréal, s’est montré nuancé.

« Il y a deux moyens d’attirer les gens : augmenter le service et réduire les coûts. La Ville, en allant vers la gratuité, pose un grand geste qui va sûrement avoir un impact. L’autobus ne va pas remplacer tous les déplacements en voiture à Rouyn-Noranda, mais si ça peut donner une certaine flexibilité, ça pourrait permettre de canaliser certains déplacements et, qui sait, peut-être que les citoyens vont constater [les bienfaits], qu’il y aura une plus grande demande, et après ça, il y aura une décision à prendre sur la couverture des coûts que ça va engendrer. » — Une citation de Martin Trépanier, titulaire de la Chaire en transformation du transport

Martin Trépanier, professeur à Polytechnique Montréal et titulaire de la Chaire en transformation du transport. Photo : Capture d'écran

Avant de songer à modifier les circuits offerts afin de les rendre plus attrayants pour les travailleurs aux heures de pointe, M. Trépanier soutient que la Ville doit tenir compte des besoins des gens qui n'ont pas de voiture et qui dépendent du transport en commun pour se déplacer.

C’est clair qu’à Rouyn-Noranda, il y a de grands pôles comme l’université ou le centre-ville. On pourrait avoir des lignes un peu plus directes, mais au détriment de la desserte de certains quartiers. Je pense que le rôle actuel du transport en commun à Rouyn-Noranda est beaucoup plus un rôle d’inclusion de gens qui n’ont pas accès à d’autres modes de transport plutôt que d’offrir une très grande efficacité comme pourrait le faire le métro de Montréal ou d’autres lignes [d'autobus] dans de grandes villes. Je pense qu’il y a un juste milieu à y avoir , affirme-t-il.

« Ce serait bien si ça pouvait être plus rapide »

Rencontré dans l’autobus alors qu’il se rendait au travail, Denis Bédard souligne avoir adopté ce mode de déplacement en raison du prix et des horaires qui concordent avec son horaire de travail.

Denis Bédard se rend chaque jour au travail en utilisant le transport en commun. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

M. Bédard, qui réside dans le quartier Sacré-Cœur et qui travaille au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, est d’avis qu’avec une fréquence de passage plus élevée aux heures de pointe, un plus grand nombre de personnes choisiraient, comme lui, ce moyen de transport pour se rendre au boulot.

Sûrement! Là, dans l’ouest, on a un autobus aux demi-heures. Après, ça passe aux heures et ça revient aux demi-heures le soir. S’il y avait des autobus tout le temps aux demi-heures, je pense qu’il y aurait plus de fréquentation , soutient-il.

Charlotte, qui étudie à l’UQAT, utilise pour sa part le transport en commun lors des journées plus froides de l’hiver ainsi que lors des jours de pluie.

Étudiante à l'UQAT, Charlotte utilise le transport en commun pour aller à ses cours durant la période hivernale. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Elle serait ravie qu’un autobus circule dans le sens antihoraire sur son circuit.

« Je mets plus de temps en bus qu’à pied. Ce serait bien si ça pouvait être plus rapide. Avoir un bus qui va dans les deux sens, je mettrais cinq minutes en bus, comme au retour pour aller chez moi. » — Une citation de Charlotte, étudiante à l’UQAT

On sait qu’il faut modifier les trajets , dit la mairesse

Questionnée quant à l’attractivité du service de transport par autobus présentement offert par la Ville, la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, ne fait pas de détours : elle reconnaît que l’offre doit être améliorée pour rendre le service plus populaire.

Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

C’est clair que la gratuité, c’est une première étape, parce qu’on veut faire mousser le transport collectif. Donc, le 1er mai, on lance la gratuité. On veut que les gens vivent l’expérience du transport par autobus, mais il est clair qu’on sait qu’il faut modifier les trajets. De nouvelles modalités vont être mises en place un peu plus tard. Il y a un beau travail qui se fait là-dessus, mais pour le 1er mai, ce ne sera pas en place , indique-t-elle.

Mme Dallaire mentionne que la Ville souhaite notamment mettre en œuvre un service plus attractif pour les travailleurs.

« On veut tenir compte davantage des travailleurs, d’un accès plus rapide. On parle de fréquence, de circuits à revisiter, mais aussi peut-être d’autres modalités de transport collectif qui pourraient se greffer à ce qu’on connaît présentement. » — Une citation de Diane Dallaire