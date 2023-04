Les horaires des écocentres réduits en raison d’une pénurie d’employés

Les écocentres fermeront leurs portes à 17 h, le mercredi, et à 18 h, les jeudi et vendredi. Jusqu'ici, ils étaient ouverts jusqu'à 20 h. En période hivernale, les écocentres fermeront une heure plus tôt, les jeudi et vendredi, soit à 18 h.

Les horaires des écocentres seront modifiés afin d’optimiser l’achalandage et de maximiser la rétention du personnel en contexte de pénurie de main-d’œuvre. Les heures d’ouverture seront réduites en soirée, sans conséquence notable pour les citoyens, puisque les visites diminuaient considérablement après 18 h , a laissé savoir la Ville, mardi.

Ce réaménagement des horaires fait passer le nombre total d’heures d’ouverture des écocentres de 67 à 60 par semaine en été et de 44 à 42 par semaine en hiver. La Ville réalisera ainsi des économies en optimisant les créneaux horaires en fonction de l’affluence, ajoute l'administration municipale.

Malgré cette diminution, les heures d'ouverture des écocentres de Québec demeurent parmi les plus étendues de la province, soutient la Ville.

Plus de détails à venir