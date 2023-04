Une cinquantaine de voitures volées saisies dans le port de Montréal

Il y a de plus en plus de véhicules volés entiers qui sont exportés depuis cinq ou six ans , a fait savoir en entrevue à l'émission Tout un matin, sur ICI Première mardi, le directeur des enquêtes Québec et Maritimes chez Équité Association, Jacques Lamontagne. Son organisme enquête sur les vols de voiture et les délits d’assurance.

Parmi la cinquantaine de voitures volées, on retrouve principalement des fourgonnettes, des camionnettes et des véhicules utilitaires sport (VUS). Et ce sont des modèles très récents , a fait savoir M. Lamontagne, qui était présent sur les lieux lors de la saisie du SPVM .

Selon La Presse, qui a d’abord rapporté la nouvelle, les véhicules étaient dispersés dans 25 conteneurs. La majorité d'entre eux, soit 36, auraient été volés en Ontario. Le reste (17) proviendrait du Québec, dont dix véhicules de Montréal. Il s’agirait de la plus importante saisie dans les installations portuaires de la métropole québécoise depuis le début de l’année.

D’après Jacques Lamontagne, qui a travaillé une trentaine d’années au SPVM comme lieutenant-détective, les vols de véhicules sont la plupart du temps l'œuvre de réseaux criminels. Ceux-ci n'hésitent pas à engager des membres de gangs de rue ou de jeunes criminels peu expérimentés pour faire le sale boulot. Les véhicules dérobés sont amenés dans des entrepôts avant d'être récupérés par le crime organisé pour être exportés.

D'ailleurs, la demande est forte à l’international actuellement pour les véhicules entiers, selon M. Lamontagne. La pandémie, qui a chamboulé les chaînes d'approvisionnement et causé une rareté de certains modèles sur le marché, n’y serait pas étrangère.

Un fléau à endiguer

Les vols de véhicules ont plus que doublé ces dernières années à Montréal. Leur nombre est passé de 4345 en 2018 à 9591 en 2022. En moyenne, 810 véhicules sont volés chaque mois sur le territoire du SPVM , d'après des données obtenues par La Presse. Et pas moins de 303 voitures ont été dérobées entre le 1er et le 9 avril, soit en l'espace de neuf jours seulement.

Du côté de l’Ontario, les vols de véhicules ont augmenté de 97 % dans la région de Peel, de 134 % dans la région de York et de 80 % à Toronto depuis 2019. En 2022, 5409 véhicules ont été volés à Mississauga et Brampton, tandis que plus de 8000 voitures ont été dérobées à Toronto.

Le port de Montréal, qui est le plus important à l’est du Canada, est une véritable plaque tournante pour l’exportation de ces voitures volées, selon les experts. Le volume de marchandises et la taille du port, qui s'étend sur 30 kilomètres et traite régulièrement plus de 1,5 million de conteneurs par an, compliquent la tâche des forces de l’ordre.

Dissuader les voleurs

Selon Jacques Lamontagne, d'Équité Association, les criminels peuvent employer différentes méthodes pour voler un véhicule, en se servant des dernières avancées technologiques. Ils sont notamment capables de déjouer les clés intelligentes qu'il faut avoir sur soi pour démarrer le véhicule à l'aide d'un bouton sur le tableau de bord.

L'une des méthodes consiste à s'approcher de la résidence du propriétaire pour capter et amplifier les ondes de la clé intelligente qui se trouve à l'intérieur, habituellement sur un porte-clés à proximité de la porte. Le signal permet alors au malfaiteur de déverrouiller les portes et de démarrer le véhicule.

Les voleurs parviennent également à se connecter au port de diagnostic de la voiture (communément appelé port OBD pour on-board diagnostics). Ça donne accès à l'ordinateur central du véhicule qui va permettre de reprogrammer une clé ou d'enlever le système d'alarme , résume Jacques Lamontagne.

Le spécialiste rappelle que plusieurs outils pouvant prévenir les vols de véhicules sont disponibles sur le marché. Au-delà de bien verrouiller ses portières et de se stationner dans un endroit éclairé la nuit, les propriétaires de véhicules peuvent se doter d'un système de repérage ou d'un appareil bloquant l'accès à la prise universelle OBD.

Une barre antivol permettant de bloquer le volant est aussi une bonne option à envisager.