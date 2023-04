Votes de grève des fonctionnaires fédéraux : le résultat connu mercredi

À moins de 24 heures du dévoilement des votes de grève, le plus grand syndicat des fonctionnaires fédéraux prépare ses membres avec certaines instructions au cas où la grève serait déclenchée par l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC).

On sait que des ministères et des gestionnaires encouragent les membres de l’ AFPC à travailler en cas de grève. Soyons clairs : travailler pendant une grève, même à distance, peut sembler inoffensif, mais ça fait du tort aux négociations et à vos collègues , peut-on lire dans la note envoyée aux membres.

À la fin du mois de mars, le gouvernement a mis en place des plans de contingence pour assurer les services essentiels en plein cœur de la saison des impôts. Des milliers de fonctionnaires pourraient se voir interdire de participer à la grève de la fonction publique si elle est déclenchée ce printemps.

Le Syndicat a aussi demandé à ses membres de s’inscrire au virement Interac afin de recevoir leur indemnité en cas de grève.

Négociations difficiles

Depuis quelques mois, les négociations entre l’ AFPC et le gouvernement fédéral pour le renouvellement des conventions collectives de près de 120 000 fonctionnaires sont plutôt difficiles.

Les négociations ont repris le 2 avril avec un médiateur, à la suite de la recommandation de la commission de l’intérêt public, qui avait recommandé en février dernier une augmentation salariale de 9 % sur 3 ans.

Dans une note transmise à ses membres la semaine dernière, l’Alliance de la Fonction publique du Canada a répété qu’elle était certaine que les votes se traduisent par un solide mandat de grève .

Du côté du gouvernement fédéral, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, disait, le 3 avril, avoir bon espoir de voir des avancées dans les négociations avec la fonction publique fédérale.

Vendredi, il a été possible d’apprendre que les 35 000 fonctionnaires fédéraux travaillant à l’Agence du revenu du Canada se sont prononcés en faveur d’un mandat de grève. Sans dévoiler le pourcentage, le Syndicat des employés de l’Impôt a dit qu’il s’agissait d’un mandat très fort , même d’un véritable raz-de-marée .