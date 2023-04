Championnat du monde de hockey junior 2025 : Saskatoon et Regina font équipe

Malgré la rivalité entre les équipes juniors des Blades de Saskatoon et des Pats de Regina, les deux villes s'unissent pour créer une candidature commune afin de recevoir le Championnat du monde de hockey junior sur glace en 2025.

Le président-directeur général du centre Sasktel, John Howden, déclare que les villes aimeraient revivre l'expérience qu'elles ont connue lorsqu'elles ont présenté le championnat en 2010.

Si la candidature des villes saskatchewanaises est retenue, Saskatoon accueillerait 21 matchs, y compris tous les matchs d'Équipe Canada et les séries éliminatoires.

Regina présenterait les matchs du groupe B ainsi que ceux d'avant-tournoi d'Équipe Canada. D'autres villes et communautés de la Saskatchewan pourraient également avoir l'occasion d'accueillir des matchs préparatoires.

John Howden ainsi que les représentants de Tourisme Saskatoon et de la Chambre de commerce de Saskatoon réclament que la Ville investisse 500 000 $ afin d’aider au financement de l'événement. Ceci représente 150 000 $ de plus que la demande de 350 000 $ qui avait été faite pour le tournoi présenté à Halifax et Moncton en 2023.

Mercredi, l'administration municipale demandera à la Ville de Regina de financer le tournoi à hauteur de 400 000 $.

Selon Hockey Canada, la tenue de cet événement en Saskatchewan pourrait engendrer des retombées économiques de 50 millions de dollars dans la province.

Il est déjà prévu que le tournoi de 2025 ait lieu au Canada. Un plan d'affaires doit être soumis à Hockey Canada d'ici le 24 avril pour que la province soit considérée comme un hôte potentiel.

Nous sommes convaincus que cet événement sera un succès, tout comme en 2010. À l'époque, les championnats du monde juniors avaient été les mieux réussis de l'histoire , ajoute M. Howden.

Avec les informations de Will McLernon