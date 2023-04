Alliance forêt boréale se défend d’être à la solde de l’industrie

Un article paru dans La Presse met à mal le regroupement formé d’élus, dont le mandat est de favoriser le dialogue entre les milieux environnemental et économique.

Le maire de Sainte-Rose-du-Nord, Claude Riverin, et le conseiller municipal de Saguenay Jimmy Bouchard sont notamment cités. Tous deux se disent mal à l’aise avec les positions de l’Alliance forêt boréale, qualifiées de lobbyistes et opposées à la création d’aires protégées.

« J'ai le sentiment qu'on est plus dans un mode de propagande que dans un mode d'objectivité par rapport à l'exploitation forestière. » — Une citation de Claude Riverin, maire de Sainte-Rose-du-Nord

Il y a beaucoup de raccourcis et beaucoup de choses qui manquent par rapport au portrait qu’ils font d’Alliance forêt boréale. À la base, c’est un regroupement formé d’élus pour défendre l’économie forestière […]. On ne peut pas opposer l’environnement et l’économie. Et c’est ça le mandat d’Alliance forêt boréale , a fait valoir Yanick Baillargeon, qui est aussi préfet de la MRC du Domaine-du-Roy.

S’il estime que la première économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean doit être préservée, Yanick Baillargeon nie le fait que l’industrie ait financé ses activités.

On a des usines dans nos municipalités. On rencontre ces gens-là. On n’est pas toujours d’accord avec eux et ils ne sont pas toujours d’accord avec nous. L’important est de trouver des solutions , fait-il valoir.

Quant aux activités de lobbyisme d’Alliance forêt boréale, son président assure qu’il est impératif de faire ce genre de démarches afin de recevoir l’écoute de Québec.

On fait des représentations, on veut se faire entendre pour s’assurer d’une bonne écoute. On n’était pas capables d’avoir de l’écoute en dehors du parc des Laurentides. On réussit maintenant à en avoir , met-il en relief.

Le principal bailleur de fonds d’Alliance forêt boréale est le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec, qui lui a versé 202 000 $ entre 2014 et 2022. Quatre MRC, dont deux de la région, garnissent aussi les coffres de l’organisme sans but lucratif (OSBL).

Le milieu environnemental exclu?

Selon le président Baillargeon, il est faux de dire que le groupe ne rencontre pas les membres du milieu environnemental pour avoir leur point de vue.

« Pas plus tard que la semaine passée, on discutait avec Martin-Hugues Saint-Laurent [spécialiste en écologie animale]. » — Une citation de Yanick Baillargeon, président, Alliance forêt boréale

Yanick Baillargeon assure que l’Alliance forêt boréale n’est pas systématiquement opposée à la création d’aires protégées, mais qu’elle en a plutôt contre la manière dont elles vont fonctionner .

Au sujet de l’épineux dossier de la protection du caribou forestier, Yanick Baillargeon se dit à la recherche de l’équilibre entre la protection de l’espèce et la vitalité de l’économie forestière.

On remet en doute certains chiffres et certaines prises d’inventaire qui ont été prises dans le passé. Quand on fait des inventaires, il faut avoir un suivi serré. C’est ça qu’on n’a pas en ce moment , ajoute-t-il.

Selon le président, il n’existe aucune étude permettant de mesurer l’impact direct des changements climatiques sur le caribou forestier, un élément qu’il juge incontournable.

Avec Frédéric Tremblay