Remplacement du pont à Rivière-du-Portage : les résidents à bout de patience

Les résidents de Rivière-du-Portage dans la Municipalité régionale de Tracadie sont à bout de patience. Le vieux pont a été fermé en 2020 et la population ne sait toujours pas quand il sera remplacé.

En deux mots, la population est tannée et frustrée. Ce qu’on demande, c'est une rencontre avec le ministre Carr , lance Euclide Haché, membre du comité du pont de Haut-Rivière-du-Portage.

Il explique qu’une réunion s’est déroulée lundi soir et que les résidents en ont assez de devoir effectuer un détour d’une quinzaine de kilomètres pour avoir accès aux services et aux commerces de la région.

Euclide Haché perd vite le sourire quand il est amené à décrire sa communauté coupée en deux. Photo : Radio-Canada / René Landry

Avec les commerces que j’ai discutés, il y a des pertes à aller jusqu’à 15 %. Parce qu'on oblige les gens d’un côté à aller tous vers Tracadie-Sheila , dit-il.

Euclide Haché raconte que le comité agit comme médiateur entre la communauté et le gouvernement. Lors de quelques rencontres qu’il qualifie de productives avec l’ancienne ministre des Transports, Jill Green, le gouvernement avait proposé un scénario pour le remplacement du pont.

Toutefois, Fredericton a procédé à un remaniement ministériel surprise en octobre dernier et c’est maintenant Jeff Carr qui est ministre responsable des Transports. Depuis son arrivée, le comité attend toujours des nouvelles du gouvernement dans le dossier du pont de Rivière-du-Portage.

Moi je dis que l’argent est là, avec 810 millions de surplus, l’argent est là! On parle de quoi, 300 000 $ pour mettre un pont! , affirme Euclide Haché.

Selon lui, la Municipalité régionale de Tracadie appuie les démarches du comité du pont de Haut-Rivière-du-Portage. Des discussions ont aussi eu lieu avec le député de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson.

Le vieux pont à Rivière-du-Portage est fermé à la circulation depuis deux ans. Photo : Radio-Canada / René Landry

Au début du mois, la Municipalité régionale de Tracadie-Sheila a conclu une entente avec le gouvernement provincial pour que celui-ci s’occupe des routes des anciens districts de services locaux. La Municipalité était responsable de l’entretien et du déneigement de ces routes depuis 2020.

Selon Euclide Haché, cette entente ne devrait pas venir brouiller les cartes dans les négociations avec le gouvernement concernant le remplacement du pont à Rivière-du-Portage.

L’argent des routes n’a aucun rapport avec le pont. Les négociations du pont étaient entamées avant , explique-t-il.

Euclide Haché espère que le ministre Jeff Carr répondra à l’appel de la population et que des discussions pour faire avancer le projet se concrétisent le plus rapidement possible.

D’après les informations de La matinale d’ICI Acadie